Ціни на кукурудзу у світі впали — як відреагував український ринок

На світовому ринку дешевшає кукурудза — що з цінами в Україні
Ціни на зернові культури часто змінюються на світовому агроринку. Так, у травні 2025 року розпочалася тенденція до подорожчання, пов′язана з кукурудзою.
Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Чому зернові дешевшають на глобальному ринку
Як зазначається, зерновий індекс знизився у зв'язку з різким падінням цін на кукурудзу. На світовому ринку наразі триває активна конкуренція, а пропозиція зростає — в Аргентині та Бразилії врожай збирають швидше, ніж торік.
Також на вартість вплинули прогнози про рекордний урожай кукурудзи у США у 2025 році. До того ж подешевшали інші кормові зернові, наприклад ячмінь.
Що з цінами на кукурудзу в Україні
За даними на профільному порталі Tripoli.land, середні ціни на кукурудзу станом на 10 червня — 9 784 гривні за тонну.
За останні 8 днів вартість кукурудзи подешевшала на 17 гривень.
Нагадаємо, що в Україні у 2024 році подорожчає один із ключових продуктів. Усе через дефіцит жита.
Також ми розповідали, як змінилася вартість пшениці у перші дні червня 2025 року.
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