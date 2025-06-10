Ціни на кукурудзу у світі впали — як відреагував український ринок

Качани кукурудзи. Фото: Pexels

Ціни на зернові культури часто змінюються на світовому агроринку. Так, у травні 2025 року розпочалася тенденція до подорожчання, пов′язана з кукурудзою.

Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Як зазначається, зерновий індекс знизився у зв'язку з різким падінням цін на кукурудзу. На світовому ринку наразі триває активна конкуренція, а пропозиція зростає — в Аргентині та Бразилії врожай збирають швидше, ніж торік.

Також на вартість вплинули прогнози про рекордний урожай кукурудзи у США у 2025 році. До того ж подешевшали інші кормові зернові, наприклад ячмінь.

Що з цінами на кукурудзу в Україні

За даними на профільному порталі Tripoli.land, середні ціни на кукурудзу станом на 10 червня — 9 784 гривні за тонну.

Середні ціни на кукурудзу у червні. Скриншот: Tripoli.land

За останні 8 днів вартість кукурудзи подешевшала на 17 гривень.

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році подорожчає один із ключових продуктів. Усе через дефіцит жита.

Також ми розповідали, як змінилася вартість пшениці у перші дні червня 2025 року.