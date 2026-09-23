Ціни на гречку, рис і пшоно: скільки коштують крупи у вересні

Люди везуть крупи на базарі. Фото: Новини.LIVE

Майже 400 грн доведеться витратити на базовий запас круп для однієї людини на місяць. У вересні такий набір обійдеться приблизно у 380 грн проти 362 грн у серпні. Подорожчання пов’язане зі зростанням цін на основні крупи в середньому на 6%.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфін.

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Скільки коштують крупи у вересні

За даними Мінфіну, у вересні середні ціни на основні крупи в Україні зросли порівняно із серпнем. Зокрема, кілограм гречки зараз коштує близько 78,35 грн, рису — 63 грн, а пшона — 56,20 грн. Пачка манки вагою 800 г у середньому коштує близько 41,50 грн.

У серпні ці самі продукти були дешевшими. Середня ціна кілограма гречки становила близько 74,63 грн, рису — 59,74 грн, пшона — 53,10 грн, а 800 г манки коштували приблизно 40,32 грн.

Таким чином, найбільше за місяць додала гречка — майже 4 грн за кілограм. Рис подорожчав більш ніж на 3 грн, пшоно — приблизно на 3 грн, а пачка манки — менш ніж на 2 грн.

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У скільки обійдеться запас круп на місяць

Щоб оцінити, як зміна цін впливає на звичайний бюджет, візьмемо базовий набір для однієї людини. Наприклад, на місяць можна закласти 2 кг гречки, 2 кг рису, 1 кг пшона та одну пачку манки вагою 800 г.

За вересневими цінами такий запас коштуватиме:

2 кг гречки — близько 156,70 грн;

2 кг рису — близько 126 грн;

1 кг пшона — близько 56,20 грн;

800 г манки — близько 41,50 грн.

Разом виходить приблизно 380 грн.

Для порівняння, у серпні такий самий набір коштував близько 362 грн. Отже, за місяць вартість запасу зросла приблизно на 18 грн.

Для двох людей витрати відповідно будуть удвічі більшими — близько 760 грн на місяць, якщо купувати таку саму кількість круп на кожного.

Де можна заплатити менше

Середня ціна не означає, що саме стільки покупець заплатить у кожному магазині. Вартість круп відрізняється залежно від торгової мережі, бренду, фасування та акцій.

Наприклад, кілограм гречки у вересні в окремих мережах можна знайти дешевше за середню ціну. Тому перед великою закупівлею варто порівняти вартість саме за кілограм, а не орієнтуватися лише на ціну упаковки.

Особливо це важливо, коли людина купує одразу кілька кілограмів. Навіть різниця у 5–10 грн на одному кілограмі при великій закупівлі може залишити в сімейному бюджеті кілька десятків гривень.

Як зміна цін впливає на бюджет

Окремо взяті 18 грн переплати можуть здаватися незначною сумою. Проте крупи — лише одна частина продуктового кошика, а ціни на інші продукти також змінюються.

Якщо регулярно купувати базовий набір продуктів на місяць, навіть невеликі подорожчання поступово збільшують витрати сім'ї. Тому при плануванні бюджету варто орієнтуватися не лише на ціну одного товару, а на загальну суму закупівлі.

У випадку з крупами наразі йдеться приблизно про 18 грн додаткових витрат на кожну людину за взятий нами місячний набір. Для сім'ї з двох людей це вже близько 36 грн, а для чотирьох — приблизно 72 грн на місяць.

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