Домашня консервація: скільки коштують огірки та помідори у вересні

Господиня робить закрутки. Фото: УНІАН

Домашні закрутки не завжди виявляються дешевшими за готові овочеві консерви з магазину — особливо якщо купувати складники за роздрібними цінами. У вересні собівартість літрової банки огірків становить близько 50 грн, а помідорів — 51–52 грн з урахуванням маринаду, спецій, кришки та електроенергії. Тож підсумкова економія залежить насамперед від вартості овочів та інших складників.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на дані порталу Мінфін.

Реклама

Скільки коштують огірки та помідори у вересні

За даними Мінфіну, станом на 16 вересня середня ціна звичайних огірків у супермаркетах становила 51,99 грн за кілограм. На початку місяця їхня середня вартість була нижчою, тому під час заготівлі овочів важливо враховувати актуальну ціну.

Помідори сливка, які часто використовують для консервації, у середині вересня коштували в середньому 49,75 грн за кілограм.

Саме вартість овочів найбільше впливає на кінцеву собівартість домашніх заготовок. Якщо купувати огірки чи помідори дешевше на ринку або безпосередньо у виробників, витрати на одну банку будуть нижчими.

Читайте також:

Скільки коштує банка огірків

Для розрахунку беремо літрову банку, у яку поміщається приблизно 550 г огірків. За ціною 51,99 грн/кг самі овочі коштуватимуть близько 28,60 грн.

До цієї суми додаються:

сіль — близько 0,72 грн;

цукор — приблизно 0,85 грн;

оцет — близько 3 грн;

часник, кріп, перець та інші спеції — близько 10 грн;

металева кришка — близько 4,45 грн;

електроенергія для нагрівання маринаду та стерилізації — близько 2,50 грн.

У результаті повна собівартість літрової банки домашніх огірків становить приблизно 50,12 грн.

При цьому в розрахунок не включена скляна банка, якщо вона вже є вдома та використовується повторно.

Скільки коштуватиме банка помідорів

Для літрової банки консервованих помідорів можна взяти приблизно 600 г овочів. За середньою ціною 49,75 грн/кг це близько 29,85 грн.

Інші складники коштуватимуть орієнтовно:

сіль — 0,72 грн;

цукор — 0,85 грн;

оцет — 3 грн;

часник, кріп, перець та інші спеції — 10 грн;

металева кришка — 4,45 грн;

електроенергія — близько 2,50 грн.

Таким чином, повна собівартість літрової банки домашніх помідорів становить приблизно 51,37 грн.

Якщо зробити 10 літрових банок огірків, на овочі, маринад, спеції, кришки та електроенергію доведеться витратити близько 501 грн. Десять банок помідорів обійдуться приблизно у 514 грн.

Чи завжди домашні закрутки дешевші

Найбільша економія можлива тоді, коли овочі купують за сезонною ціною або використовують власний урожай. Якщо ж купувати невелику кількість овочів у супермаркеті та окремо купувати кришки, спеції й інші складники, різниця з готовою консервацією може бути значно меншою.

Водночас домашня заготівля дозволяє самостійно контролювати склад продукту та зробити запас на кілька місяців. Але з погляду бюджету варто рахувати не лише ціну кілограма огірків чи помідорів, а повну собівартість однієї банки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як знижки можуть змушувати українців витрачати більше під час онлайн-покупок. Приваблива ціна не завжди означає реальну економію, якщо людина купує те, чого спочатку не планувала. Такий самий принцип працює і з домашніми закрутками — важливо враховувати повну вартість усіх складників.

Також Новини.LIVE писали, як купувати якісний одяг у секонд-хенді та не переплачувати. Ціна товару сама по собі не гарантує економії, тому перед покупкою важливо оцінювати його стан і реальну користь. Під час заготівлі овочів на зиму аналогічно варто рахувати не лише ціну огірків чи помідорів, а повну собівартість готової банки.