Орехи подорожали вдвое: сколько придется заплатить за 1 кг

Орехи на столе. Фото: magnific.com

Грецкие орехи в Украине за год подорожали примерно вдвое — с около 200 до 400 грн за килограмм очищенного продукта. На цену повлияли слабый урожай прошлого сезона и весенние заморозки 2026 года, которые сократили предложение. Для покупателей это означает дополнительные расходы: 500 г орехов теперь могут стоить около 200 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The page.

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Почему грецкие орехи подорожали

Стоимость очищенных грецких орехов на украинском рынке за год выросла примерно на 100% — с около 200 до 400 грн за килограмм. На конечную цену влияют объемы урожая, запасы сырья и предложение на рынке.

По словам председателя областного отделения Украинской ореховой ассоциации Петра Скрипчука, на ситуацию повлияли сразу несколько факторов. В прошлом сезоне урожай был более скудным, из-за чего сформировались меньшие запасы орехов.

Кроме того, весенние заморозки 2026 года повредили цветущие и завязывающиеся плоды деревьев во многих регионах. Из-за сокращения предложения закупочные и розничные цены на очищенный орех выросли примерно на 100%.

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Таким образом, если в прошлом году за килограмм очищенных грецких орехов можно было заплатить около 200 грн, то сейчас аналогичное количество может стоить около 400 грн.

Сколько теперь стоят орехи

При цене 400 грн за килограмм даже небольшая покупка стала более ощутимой для семейного бюджета.

За 100 г орехов придется заплатить около 40 грн, за 200 г — 80 грн, за 300 г — примерно 120 грн. Половина килограмма обойдется примерно в 200 грн, а килограмм — в 400 грн.

По сравнению с прошлогодней ценой разница составляет около 200 грн на каждый килограмм. То есть за те же 200 грн, которых раньше хватало на килограмм орехов, теперь можно купить примерно 500 г.

В то же время фактическая стоимость продукции может отличаться в зависимости от качества орехов, фасовки, места продажи и конкретного продавца.

Могут ли орехи подорожать еще больше

Дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от окончательного объема нового урожая и доступности сырья на рынке. Если предложение будет оставаться ограниченным, высокие цены могут сохраниться.

В то же время производители переработанной продукции пока частично сдерживают рост цен благодаря запасам сырья, накопленным ранее.

Например, фермеры, владеющие около 18 гектарами ореховых садов и собирающие до 4 тонн урожая, пока продают ореховое масло по сложившейся ранее цене — около 300 грн за бутылку объемом 250 мл.

Для покупателей это означает, что цена орехов в ближайшее время будет зависеть прежде всего от объемов нового урожая и предложения на рынке.

Что это значит для кошелька

При нынешней цене около 400 грн/кг покупка 500 г грецких орехов обойдется примерно в 200 грн. Если покупать килограмм, придется потратить около 400 грн.

По сравнению с ценой около 200 грн/кг годом ранее, это на 200 грн больше за каждый килограмм. Если семья покупает 2 кг орехов в год, дополнительные расходы могут составить около 400 грн.

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