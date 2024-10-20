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Ціни на цитрусові особливо "кусаються" — яка середня вартість фруктів

20 жовтня 2024 13:37
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Ціни на продукти — яка середня вартість цитрусових фруктів у супермаркетах
Чоловік купує апельсини. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Восени українці все частіше купують цитрусові фрукти, аби наситити свій організм відповідними вітамінами з приходом холодів. Цього сезону ціни у супермаркетах демонструють певну нестабільність.

Про це йдеться на моніторинговому порталі Мінфін.

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Ціни на цитрусові фрукти 

За даними моніторингу Мінфін, станом на 20 жовтня у порівнянні з вереснем 2024 року в Україні ціни на апельсини не змінилися, проте мандарини та лимони стали дещо дешевшими. 

Наразі середній цінник на апельсинах становить — 82,40 грн за кілограм. Зауважимо, що в деяких супермаркетах ціна на фрукт може бути близько 90 грн за кілограм.

Апельсини "Єгипет" у середньому продаються по 74,90 гривні за кілограм, що на п'ять гривень дорожче, ніж минулого місяця.

Апельсини преміум у супермаркетах подорожчали з 86,56 до 88,25 гривні за кілограм.

цыни на апельсини
Вартість апельсинів в Україні станом на 20 жовтня. Фото: Мінфін

Якщо порівнювати ціни на мандарини, то можна побачити тенденцію зниження середньої ціни — з 122,20 грн за кілограм до 80,50 грн.

Проте середня ціна на мандарини "Іспанія" становить 149,90 грн за кілограм, коли ще у вересні була на 20 гривень дешевшою.

Мандарини "Клементин" продаються по 129,90 грн — за минулий місяць середні ціни зросли на 30,00 грн.

ціни на мандарини
Середня ціна на мандарини станом на 20 жовтня. Фото: Мінфін

Ціни на лимони також знизились, але цінник досі залишається "космічним".  Середня ціна за фрукт наразі становить 79,95 грн за кілограм, а в деяких супермаркетах навіть 100 грн. Для порівняння у вересні середній цінник був на рівні 92,29 гривні.

ціни на лимони
Ціна за кілограм лимонів 20 жовтня. Фото: Мінфін

Загалом цього сезону ціни на осінні фрукти кусаються особливо сильно. Також проаналізувавши ринок, можна зробити висновок, що ціни не є стабільними та змінюються щодня.

ціни на фрукти в Україні
Середні ціни на фрукти станом на 20 жовтня. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні ціни на курячі яйця демонструють стабільне зростання вже кілька тижнів — вартість вже перевищила 45 грн. 

Ми писали, що найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. 

мандарини ціни в Україні Мінфін фрукти лимон ціни на продукти

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