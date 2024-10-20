Цены на продукты – какова средняя стоимость цитрусовых фруктов в супермаркетах

Цены на цитрусовые особенно "кусаются" — какова средняя стоимость фруктов
Осенью украинцы все чаще покупают цитрусовые фрукты, чтобы насытить свой организм соответствующими витаминами с приходом холодов. В этом сезоне цены в супермаркетах демонстрируют определенную нестабильность.
Об этом идет речь на мониторинговом портале Минфин.
Цены на цитрусовые фрукты
По данным мониторинга Минфин, по состоянию на 20 октября по сравнению с сентябрем 2024 года в Украине цены на апельсины не изменились, однако мандарины и лимоны стали несколько дешевле.
Сейчас средний ценник на апельсинах составляет 82,40 грн за килограмм. Заметим, что в некоторых супермаркетах цена на фрукты может быть около 90 грн за килограмм.
Апельсины "Египет" в среднем продаются по 74,90 гривны за килограмм, что на пять гривен дороже, чем в прошлом месяце.
Апельсины премиум в супермаркетах подорожали с 86,56 до 88,25 гривны за килограмм.
Если сравнивать цены на мандарины, то можно увидеть тенденцию снижения средней цены — с 122,20 грн за килограмм до 80,50 грн.
Однако средняя цена на мандарины "Испания" составляет 149,90 грн за килограмм, когда еще в сентябре была на 20 гривен дешевле.
Мандарины "Клементин" продаются по 129,90 грн — за прошлый месяц средние цены выросли на 30,00 грн.
Цены на лимоны также снизились, но ценник до сих пор остается "космическим". Средняя цена за фрукт сейчас составляет 79,95 грн за килограмм, а в некоторых супермаркетах даже 100 грн. Для сравнения в сентябре средний ценник был на уровне 92,29 гривны.
В целом в этом сезоне цены на осенние фрукты кусаются особенно сильно. Также проанализировав рынок, можно сделать вывод, что цены не являются стабильными и меняются ежедневно.
Напомним, в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель — стоимость уже превысила 45 грн.
Мы писали, что наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат.
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