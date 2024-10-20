Цены на продукты – какова средняя стоимость цитрусовых фруктов в супермаркетах

Человек покупает апельсины. Фото: Freepick

Осенью украинцы все чаще покупают цитрусовые фрукты, чтобы насытить свой организм соответствующими витаминами с приходом холодов. В этом сезоне цены в супермаркетах демонстрируют определенную нестабильность.

Об этом идет речь на мониторинговом портале Минфин.

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Цены на цитрусовые фрукты

По данным мониторинга Минфин, по состоянию на 20 октября по сравнению с сентябрем 2024 года в Украине цены на апельсины не изменились, однако мандарины и лимоны стали несколько дешевле.

Сейчас средний ценник на апельсинах составляет 82,40 грн за килограмм. Заметим, что в некоторых супермаркетах цена на фрукты может быть около 90 грн за килограмм.

Апельсины "Египет" в среднем продаются по 74,90 гривны за килограмм, что на пять гривен дороже, чем в прошлом месяце.

Апельсины премиум в супермаркетах подорожали с 86,56 до 88,25 гривны за килограмм.

Стоимость апельсинов в Украине на 20 октября. Фото: Минфин

Если сравнивать цены на мандарины, то можно увидеть тенденцию снижения средней цены — с 122,20 грн за килограмм до 80,50 грн.

Однако средняя цена на мандарины "Испания" составляет 149,90 грн за килограмм, когда еще в сентябре была на 20 гривен дешевле.

Мандарины "Клементин" продаются по 129,90 грн — за прошлый месяц средние цены выросли на 30,00 грн.

Средняя цена на мандарины по состоянию на 20 октября. Фото: Минфин

Цены на лимоны также снизились, но ценник до сих пор остается "космическим". Средняя цена за фрукт сейчас составляет 79,95 грн за килограмм, а в некоторых супермаркетах даже 100 грн. Для сравнения в сентябре средний ценник был на уровне 92,29 гривны.

Цена за килограмм лимона 20 октября. Фото: Минфин

В целом в этом сезоне цены на осенние фрукты кусаются особенно сильно. Также проанализировав рынок, можно сделать вывод, что цены не являются стабильными и меняются ежедневно.

Средние цены на фрукты на 20 октября. Фото: Минфин

Напомним, в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель — стоимость уже превысила 45 грн.

Мы писали, что наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат.