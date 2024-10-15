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Борщ в Україні став дорогим задоволенням — де найвищі ціни

15 жовтня 2024 10:44
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на борщ у 2024 році — в Україні тарілка страви подорожчала удвічі
Борщ у мисці. Фото: konkurent.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні популярна національна страва "борщ" щороку стає дедалі більш дорогим задоволенням. Оскільки за останні роки подорожчали основні інгредієнти, так званий "Індекс Борщу" зріс удвічі.

Про це повідомляє Poster.

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Згідно з аналізом, якщо у 2020 році тарілка борщу в закладах України коштувала 55 грн, то у 2024-му — 110 грн.

У різних регіонах вартість національної української страви в закладах коштує по-різному.

 

ціни на борщ 2024
Графіка. Джерело: Poster

Зокрема, найдорожче тарілка борщу коштує у закладах Миколаївської області — 130 грн та Херсонської — 129 грн. Далі йдуть Харківська область — 120 грн та Київ — 110 грн.

Найнижча вартість у Тернопільській області — 60 грн та Сумській — 65 грн.

 

ціни на борщ 2024
Графіка. Джерело: Poster

Загалом за п'ять років клієнти Poster продали понад п'ять мільйонів порцій борщу.

 

ціни на борщ 2024
Графіка. Джерело: Poster

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку восени 2024 року помідори побили семирічний рекорд за вартістю. Це пов'язують зі зменшенням збору овочу на тлі прохолодної погоди.

Також ми писали, що незважаючи збір нового урожаю, ціни на овочі на ринках та в супермаркетах набирають обертів. Особливо відчутно додала у вартості картопля.

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