В Україні продовжують дорожчати яйця — чи зростуть ціни взимку

Яйця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на курячі яйця демонструють стабільне зростання вже кілька тижнів. Хоча до рекордних показників дворічної давності ще далеко, вартість вже перевищила 45 грн. Водочас з наближенням зимового сезону виробництво яєць вимагатиме додаткових витрат.

Про те, що відбувається з цінами на яйця та чи чекати подольшого здорожчання продукту, розповідає РБК-Україна.

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Як зросли ціни на яйця в Україні

У жовтні 2024 року вартість курячих яєць зросла більш ніж на 10% у порівнянні з минулим місяцем. Хоча ціна варіюється залежно від виробника та якості продукції, влітку десяток яєць можна було придбати за 35-40 грн, тоді як наразі середня ціна досягла 45 грн. Проте споживачі можуть знайти й акційні пропозиції з нижчою вартістю.

Наразі ціни на курячі яйця в супермаркетах варіюються. У мережі АТБ найдоступніші яйця власної марки "Своя лінія" пропонуються за 43,9 грн за десяток (категорія 1) і 46,9 грн (категорія С0). Яйця "Ясенсвіт" вищої категорії коштують 49,4 грн за десяток, а продукція "Квочка" першої категорії — 44,9 грн.

У "Сільпо" десяток яєць першої категорії "Повна чаша" стартує від 35,69 грн, тоді як середня ціна на продукцію інших марок перевищує 43 грн. Яйця категорії С0 коштують від 43,89 грн ("Премія"), а найвищі ціни на відбірні яйця (категорія СВ) досягають 58,49 грн ("Квочка" XL).

У супермаркетах VARUS нефасовані яйця С1 можна придбати за 29 грн за десяток. "Ясенсвіт" категорії С0 обійдуться в 57,7 грн, фасовані яйця "Квочка" С0 — 34,8 грн за 6 штук, а відбірні яйця СВ від "Ясенсвіт" коштують 64,1 грн за десяток.

За яких умов яйця можуть здорожчати до 70 грн

Восени 2022 року ціни на курячі яйця досягли рекордних 70 грн за десяток, що було викликано зменшенням пропозиції через скорочення поголів'я внаслідок бойових дій та складної економічної ситуації. У 2023 році максимальна ціна взимку становила 63 грн за десяток, але згодом ситуація стабілізувалася. Проте цього року з настанням осені вартість яєць знову почала зростати.

Зростання цін на курячі яйця обумовлено, зокрема, сезонними факторами. Падіння температури та зменшення тривалості денного світла призвело до підвищення витрат господарств на електроенергію, тарифи на яку також зросли.

Крім того, цьогоріч спостерігається подорожчання кормів для курей, що додатково впливає на підвищення вартості яєць. Однак нових цінових рекордів поки не очікується.

В Всеукраїнській аграрній раді повідомляють, що через зростання цін на зернові корми вартість продуктів тваринництва, зокрема м'яса птиці, молочних виробів та курячих яєць, може піднятися ще на 10-15% восени та взимку.

Як підкреслив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, наразі немає переконливих підстав вважати, що ціна на яйця перевищить 70 грн за десяток.

"Єдиним ризиком, що може призвести до зростання яєць більш ніж на 10% є раптове зростання вартості електроенергії чи альтернативних засобів генерації в короткостроковому майбутньому", — сказав експерт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.

Ми також розповідали, що в Україні з початку вересня значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.