Українці можуть отримувати пенсію й у Польщі — які документи потрібні

Пенсія для українців у Польщі — хто має право на виплати та як оформити
Українці, що проживають у Польщі, можуть претендувати на отримання пенсії. Цю можливість гарантує соціальна угода між країнами.
Про це пише Visit Ukraine.
Угода між Україною та Польщею
З 2014 року діє угода про соціальне забезпечення між Україною та Польщею, що дозволяє враховувати страховий стаж, отриманий в обох країнах:
- польський стаж — виплачує Польща
- український стаж — виплачує Україна
Обидві пенсії можна перераховувати на один банківський рахунок. Для цього необхідно подати довідку з місця роботи до польського відділення ZUS (Управління соціального страхування).
Українці, що проживають у Польщі, повинні відповідати умовам досягнення пенсійного віку:
- 60 років для жінок;
- 65 років для чоловіків.
А також мати страховий стаж:
- жінки — 20 років
- чоловіки — 25 років
Якщо стаж роботи в Польщі недостатній, можна врахувати періоди роботи в Україні. Тоді пенсія розраховується пропорційно до загального страхового стажу.
Наприклад, при 10 роках роботи в Польщі та 15 роках в Україні, пенсія буде визначена відповідно до співвідношення 10/25.
Управління соціального страхування також може враховувати страхові періоди з країн, з якими Польща та Україна мають угоду про соціальне забезпечення. Йдеться про такі країни як Болгарія, Латвія, Чехія, Іспанія, Естонія, Португалія, Литва і Словаччина.
Порядок нарахування пенсії за віковими групами
- Народжені до 1949 року: мають право на мінімальну пенсію за наявності стажу — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
- Народжені з 1949 по 1969 рік: пенсія залежить від внесків до Пенсійного фонду або ZUS. Мінімального розміру пенсії немає, тому виплати можуть бути низькими.
- Народжені після 1969 року: пенсія також розраховується на основі сплачених податків, при цьому відрахування мали робитися до обох фондів одночасно — Пенсійного та ZUS.
Особливі умови
Українці, які працювали в Польщі або Україні в особливих умовах, йдеться про шахти або флот, можуть вийти на пенсію раніше.
Необхідні документи
Для подачі на пенсію через ZUS необхідно зібрати такі документи:
- довідки від роботодавців про сплату страхових внесків у Польщі
- довідки про роботу в особливих умовах (у Польщі та Україні)
- довідки від роботодавців, що підтверджують періоди зайнятості та розмір заробітної плати (може бути оформлено на бланку ZUS Rp-7),
- страхова картка
- військовий квиток або довідка про службу
- довідка з вищого навчального закладу про навчання (за потреби);
- копії свідоцтв про народження дітей.
Заяву можна подати через місцеве відділення ZUS або через електронну платформу PUE ZUS.
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