Українці можуть отримувати пенсію й у Польщі — які документи потрібні

Жінка рахує гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українці, що проживають у Польщі, можуть претендувати на отримання пенсії. Цю можливість гарантує соціальна угода між країнами.

Про це пише Visit Ukraine.

Читайте також:

Угода між Україною та Польщею

З 2014 року діє угода про соціальне забезпечення між Україною та Польщею, що дозволяє враховувати страховий стаж, отриманий в обох країнах:

польський стаж — виплачує Польща

український стаж — виплачує Україна

Обидві пенсії можна перераховувати на один банківський рахунок. Для цього необхідно подати довідку з місця роботи до польського відділення ZUS (Управління соціального страхування).

Українці, що проживають у Польщі, повинні відповідати умовам досягнення пенсійного віку:

60 років для жінок;

65 років для чоловіків.

А також мати страховий стаж:

жінки — 20 років

чоловіки — 25 років

Якщо стаж роботи в Польщі недостатній, можна врахувати періоди роботи в Україні. Тоді пенсія розраховується пропорційно до загального страхового стажу.

Наприклад, при 10 роках роботи в Польщі та 15 роках в Україні, пенсія буде визначена відповідно до співвідношення 10/25.

Управління соціального страхування також може враховувати страхові періоди з країн, з якими Польща та Україна мають угоду про соціальне забезпечення. Йдеться про такі країни як Болгарія, Латвія, Чехія, Іспанія, Естонія, Португалія, Литва і Словаччина.

Порядок нарахування пенсії за віковими групами

Народжені до 1949 року: мають право на мінімальну пенсію за наявності стажу — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Народжені з 1949 по 1969 рік: пенсія залежить від внесків до Пенсійного фонду або ZUS. Мінімального розміру пенсії немає, тому виплати можуть бути низькими.

Народжені після 1969 року: пенсія також розраховується на основі сплачених податків, при цьому відрахування мали робитися до обох фондів одночасно — Пенсійного та ZUS.

Особливі умови

Українці, які працювали в Польщі або Україні в особливих умовах, йдеться про шахти або флот, можуть вийти на пенсію раніше.

Необхідні документи

Для подачі на пенсію через ZUS необхідно зібрати такі документи:

довідки від роботодавців про сплату страхових внесків у Польщі

довідки про роботу в особливих умовах (у Польщі та Україні)

довідки від роботодавців, що підтверджують періоди зайнятості та розмір заробітної плати (може бути оформлено на бланку ZUS Rp-7),

страхова картка

військовий квиток або довідка про службу

довідка з вищого навчального закладу про навчання (за потреби);

копії свідоцтв про народження дітей.

Заяву можна подати через місцеве відділення ZUS або через електронну платформу PUE ZUS.