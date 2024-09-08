Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, автогаз та дизель 9 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу ціни на пальне не змінилися. На українських заправках артість бензину, а також дизелю та скрапленого газу залишається на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 9 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 9 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,23 грн/л;

А-95 — 56,61 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л;

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 29,96 грн/л.

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,32 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 28,62 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 9 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 9 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,70 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,48 грн/л, на Shell — 29,88 грн/л.

Нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, з підвищенням акцизів бензин в Україні подорожчає на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Проте ціна на скраплений газ зросте більш ніж на 5 грн.

Ми також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання ціни на пальне на АЗС.