Ціни на соняшник — за скільки зараз продають тонну насіння

Соняшники. Фото: УНІАН

Ціни на внутрішньому ринку соняшнику в Україні знижуються у червні. При цьому соняшникова олія на експортному ринку дорожчає.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ.

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Ситуація на ринку соняшника

Аналітики вказують на те, що в Україні падає попит на олійну культуру, оскільки представники ринку мають достатні запаси цієї культури. Відповідно, закупівельні ціни переробників на соняшник старого урожаю для експорту були на рівні 25, 2 тис. грн — 25,8 тис. грн за тонну (СРТ).

При цьому низка компаній не проти підвищити ціну, якщо ринок поповниться великими обсягами культури. Зараз мінімальні ціни попиту на олійну на ринку починаються від 24,5 тис. грн за тонну (СРТ).

Внутрішній ринок соняшника — що з цінами

Тим часом вартість насіння для внутрішнього споживача поступово дорожчає. Так, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, з 18 червня соняшник додав у ціні 123 грн за тонну.

Ціни на соняшник в Україні. Фото: Tripoli.land

Станом на 26 червня середні ціни на ринку становлять 24 741 грн за тонну соняшника. У середу, 18 червня вартість перебувала на позначці у 24 618 грн за тонну. Цікаво, що 21, 22 та 23 червня ціна на соняшник різко впала до 24 558 грн за тонну.

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