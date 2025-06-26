Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на соняшник в Україні — які важливі зміни відбулися

Ціни на соняшник в Україні — які важливі зміни відбулися

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 06:30
Ціни на соняшник — за скільки зараз продають тонну насіння
Соняшники. Фото: УНІАН
Ключові моменти Ситуація на ринку соняшника Внутрішній ринок соняшника — що з цінами

Ціни на внутрішньому ринку соняшнику в Україні знижуються у червні. При цьому соняшникова олія на експортному ринку дорожчає.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на ринку соняшника

Аналітики вказують на те, що в Україні падає попит на олійну культуру, оскільки представники ринку мають достатні запаси цієї культури. Відповідно, закупівельні ціни переробників на соняшник старого урожаю для експорту були на рівні 25, 2 тис. грн — 25,8 тис. грн за тонну (СРТ).

При цьому низка компаній не проти підвищити ціну, якщо ринок поповниться великими обсягами культури. Зараз мінімальні ціни попиту на олійну на ринку починаються від 24,5 тис. грн за тонну (СРТ).

Внутрішній ринок соняшника — що з цінами 

Тим часом вартість насіння для внутрішнього споживача поступово дорожчає. Так, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, з 18 червня соняшник додав у ціні 123 грн за тонну.

null
Ціни на соняшник в Україні. Фото: Tripoli.land

Станом на 26 червня середні ціни на ринку становлять 24 741 грн за тонну соняшника. У середу, 18 червня вартість перебувала на позначці у 24 618 грн за тонну. Цікаво, що 21, 22 та 23 червня ціна на соняшник різко впала до 24 558 грн за тонну. 

Нагадаємо, що ціни на зернові в Україні змінюватимуться несуттєво. Для цього є одна вагома причина. Дізнавайтесь також, чому у 2025 році в Україні дорожчатиме жито

врожай ціни в Україні ціни соняшник зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації