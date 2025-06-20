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Ціни на жито — чому агрокультура точно подорожчає у 2025 році

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Дата публікації: 20 червня 2025 06:30
Ціни на жито в Україні у 2025 році — про що попереджають аграрії
Жито в полі. Фото: УНІАН
Ключові моменти В Україні сіють менше жита — чи загрожує криза хлібопекарській галузі Якими є ціни на жито у червні

В Україні у 2025 році відчутно поменшає кількість посівних площ під жито. Так, аграрії засіяли цією культурою 68,1 тис. га землі — це 3% менше, ніж у 2024 році, але одразу на 60% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії. 

Про це заявила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин

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В Україні сіють менше жита — чи загрожує криза хлібопекарській галузі

Як свідчать дані УКАБ, у 2021 році було вирощено 593 тис. тонн жита, з них 344 тис. тонн використали на споживання, а 137 тис. тонн — продали іншим країнам. За три роки потому виробництво жита скоротилося до 218 тисяч тонн, хоча паралельно став меншим і споживацький фонд цього зерна. 

"В порівнянні з попереднім роком, посівні площі під житом скоротилися не суттєво. Тому потенційно говорити про повну відсутність українського жита в хлібопекарській галузі підстав немає. Однак, якщо галузь поточного сезону відчувала дефіцит жита та житнього борошна, то, на жаль, є всі підстави, що тенденція збережеться і наступного маркетингового року", — пояснила Світлана Литвин.

Якими є ціни на жито у червні

У перший місяць літа жито на українському ринку торгується за середньою ціною в 9 147 тис. гривень за тонну. На такій позначці ціни перебували станом на 19 червня 2025 року.

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Ціни на жито в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що ще 12 червня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна цього зерна коштувала 10 147 тис. гривень. До 9 тис. гривень за тонну жито подешевшало 13 червня і відтоді ціна тримається на цьому рівні.

Нагадаємо, що українців вже попередили про майбутнє подорожчання хліба. Так, у 2025 році ціни зростуть на хлібобулочні вироби із жита. Дізнавайтесь також, як змінюватимуться ціни на зернові влітку

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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