Ціни на жито в Україні у 2025 році — про що попереджають аграрії

Ціни на жито — чому агрокультура точно подорожчає у 2025 році
В Україні у 2025 році відчутно поменшає кількість посівних площ під жито. Так, аграрії засіяли цією культурою 68,1 тис. га землі — це 3% менше, ніж у 2024 році, але одразу на 60% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.
Про це заявила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.
В Україні сіють менше жита — чи загрожує криза хлібопекарській галузі
Як свідчать дані УКАБ, у 2021 році було вирощено 593 тис. тонн жита, з них 344 тис. тонн використали на споживання, а 137 тис. тонн — продали іншим країнам. За три роки потому виробництво жита скоротилося до 218 тисяч тонн, хоча паралельно став меншим і споживацький фонд цього зерна.
"В порівнянні з попереднім роком, посівні площі під житом скоротилися не суттєво. Тому потенційно говорити про повну відсутність українського жита в хлібопекарській галузі підстав немає. Однак, якщо галузь поточного сезону відчувала дефіцит жита та житнього борошна, то, на жаль, є всі підстави, що тенденція збережеться і наступного маркетингового року", — пояснила Світлана Литвин.
Якими є ціни на жито у червні
У перший місяць літа жито на українському ринку торгується за середньою ціною в 9 147 тис. гривень за тонну. На такій позначці ціни перебували станом на 19 червня 2025 року.
Примітно, що ще 12 червня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна цього зерна коштувала 10 147 тис. гривень. До 9 тис. гривень за тонну жито подешевшало 13 червня і відтоді ціна тримається на цьому рівні.
Нагадаємо, що українців вже попередили про майбутнє подорожчання хліба. Так, у 2025 році ціни зростуть на хлібобулочні вироби із жита. Дізнавайтесь також, як змінюватимуться ціни на зернові влітку.
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