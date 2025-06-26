Цены на подсолнечник — за сколько сейчас продают тонну семян

Подсолнухи. Фото: УНИАН

Цены на внутреннем рынке подсолнечника в Украине снижаются в июне. При этом подсолнечное масло на экспортном рынке дорожает.

Об этом сообщает издание АПК-Информ.

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Ситуация на рынке подсолнечника

Аналитики указывают на то, что в Украине падает спрос на масличную культуру, поскольку представители рынка имеют достаточные запасы этой культуры. Соответственно, закупочные цены переработчиков на подсолнечник старого урожая для экспорта были на уровне 25, 2 тыс. грн — 25,8 тыс. грн за тонну (СРТ).

При этом ряд компаний не против повысить цену, если рынок пополнится большими объемами культуры. Сейчас минимальные цены спроса на масличную на рынке начинаются от 24,5 тыс. грн за тонну (СРТ).

Внутренний рынок подсолнечника — что с ценами

Тем временем стоимость семян для внутреннего потребителя постепенно дорожает. Так, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, с 18 июня подсолнечник прибавил в цене 123 грн за тонну.

Цены на подсолнечник в Украине. Фото: Tripoli.land

По состоянию на 26 июня средние цены на рынке составляют 24 741 грн за тонну подсолнечника. В среду, 18 июня стоимость находилась на отметке в 24 618 грн за тонну. Интересно, что 21, 22 и 23 июня цена на подсолнечник резко упала до 24 558 грн за тонну.

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