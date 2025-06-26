Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на подсолнечник в Украине — какие важные изменения произошли

Цены на подсолнечник в Украине — какие важные изменения произошли

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 06:30
Цены на подсолнечник — за сколько сейчас продают тонну семян
Подсолнухи. Фото: УНИАН
Ключові моменти Ситуация на рынке подсолнечника Внутренний рынок подсолнечника — что с ценами

Цены на внутреннем рынке подсолнечника в Украине снижаются в июне. При этом подсолнечное масло на экспортном рынке дорожает.

Об этом сообщает издание АПК-Информ.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на рынке подсолнечника

Аналитики указывают на то, что в Украине падает спрос на масличную культуру, поскольку представители рынка имеют достаточные запасы этой культуры. Соответственно, закупочные цены переработчиков на подсолнечник старого урожая для экспорта были на уровне 25, 2 тыс. грн — 25,8 тыс. грн за тонну (СРТ).

При этом ряд компаний не против повысить цену, если рынок пополнится большими объемами культуры. Сейчас минимальные цены спроса на масличную на рынке начинаются от 24,5 тыс. грн за тонну (СРТ).

Внутренний рынок подсолнечника — что с ценами

Тем временем стоимость семян для внутреннего потребителя постепенно дорожает. Так, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, с 18 июня подсолнечник прибавил в цене 123 грн за тонну.

null
Цены на подсолнечник в Украине. Фото: Tripoli.land

По состоянию на 26 июня средние цены на рынке составляют 24 741 грн за тонну подсолнечника. В среду, 18 июня стоимость находилась на отметке в 24 618 грн за тонну. Интересно, что 21, 22 и 23 июня цена на подсолнечник резко упала до 24 558 грн за тонну.

Напомним, что цены на зерновые в Украине будут меняться несущественно. Для этого есть одна веская причина. Узнавайте также, почему в 2025 году в Украине будет дорожать рожь.

урожай цены в Украине цены подсолнечник зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации