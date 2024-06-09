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Цены на подсолнечник в Украине — как изменилась стоимость зерна за неделю

9 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 9 июня 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Сбор урожая подсолнечника. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на зерно в Украине остаются стабильными, а стоимость некоторых агрокультур даже растет, невзирая на войну в стране и блокаду польских границ. В частности, цены на подсолнечник за последнюю неделю существенно повысились.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 июня 2024 года.

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По состоянию на 9 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 338 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник в июне
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла более чем на 100 гривен. С субботы, 1 июня, по понедельник, 3 июня, стоимость подсолнечника составила 18 255 грн. Во вторник, 4 июня, цена подсолнечника выросла до 18 269 грн за тонну и держалась на таком уровне до среды, 5 июня. Однако, в четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, тонна подсолнечника стоила уже 18 317 грн, а в субботу, 8 июня, его стоимость выросла до 18 338 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Сколько стоит подсолнечник в июне
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак в комментарии Новини.LIVE сказал, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Эксперт отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также сообщали, что Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.

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