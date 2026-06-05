Цііни в Україні: як змінилася вартість соняшника у червні 2026 року

Поле з соняшниками, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні знижується попит на соняшник, тому ціни на насіння теж падають. Так, останніми днями тонна здешевшала на 200-300 гривень. Тенденція щодо подешевшала, як очікується, збережеться впродовж усього червня.

Про це повідомляє Graintrade, передає Новини.LIVЕ.

Ситуація з продажами насіння соняшника в Україні

Зміни з попитом на соняшник сталися через те, що на переробних заводах розпочалися профілактичні заходи в рамках підготовки до нового сезону ріпаку.

"Менша кількість покупців пр звела до того, що закупівельні ціни почали знижуватися", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що переробники практично відмовилися від сплати додаткових премій за великі партії соняшнику, оскільки забезпечили себе необхідними запасами.

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Ціни на соняшник в Україні

Тонна соняшникового насіння, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, станом на 5 червня 2026 року коштує 31 083 гривень. Ціни на соняшник невпинно падають починаючи з 28 травня. До 5 червня насіння загалом здешевшало на 191 гривень — з 31 274 гривень до 31 083 гривень.

Ціни на пшеницю, кукурудзу, жито і овес

Тонна пшениці на агроринку в Україні наразі продається за середньою ціною у 10 066 гривень, тоді як кукурудза торгується з показником 10 522 гривень за тонну. Тонна жита зараз коштує у середньому 10 147 гривень, а овес — 10 346 гривень за тонну.

Як повідомляли Новини.LIVE, як на початку літа змінилися ціни на пшеницю. Так, споживачі залишаються активними, проте ситуація на експортному ринку зерна впливала на ціни на внутрішньому ринку.

Ще Новини.LIVE писали про ціни на фуражний ячмінь. В Україні тонна зернової в останні дні весни коштувала понад 10 000 гривень. Тоді як ціни на експорт коливалися від 210 до 220 доларів.