Цены в Украине: как изменилась стоимость подсолнечника в июне 2026 года

Поле с подсолнухами, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине снижается спрос на подсолнечник, поэтому цены на семена тоже падают. Так, в последние дни тонна подешевела на 200-300 гривен. Тенденция относительно подешевела, как ожидается, сохранится на протяжении всего июня.

Об этом сообщает Graintrade, передает Новини.LIVЕ.

Ситуация с продажами семян подсолнечника в Украине

Изменения со спросом на подсолнечник произошли из-за того, что на перерабатывающих заводах начались профилактические мероприятия в рамках подготовки к новому сезону рапса.

"Меньшее количество покупателей привело к тому, что закупочные цены начали снижаться", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что заводы практически отказались от уплаты дополнительных премий за крупные партии подсолнечника, поскольку обеспечили себя необходимыми запасами.

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Цены на подсолнечник в Украине

Тонна семян подсолнечника, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, по состоянию на 5 июня 2026 года стоит 31 083 гривен. Цены на подсолнечник неуклонно падают начиная с 28 мая. К 5 июня семена в целом подешевели на 191 гривен — с 31 274 гривен до 31 083 гривен.

Цены на пшеницу, кукурузу, рожь и овес

Тонна пшеницы на агрорынке в Украине сейчас продается по средней цене в 10 066 гривен, тогда как кукуруза торгуется с показателем 10 522 гривен за тонну. Тонна ржи сейчас стоит в среднем 10 147 гривен, а овес - 10 346 гривен за тонну.

Как сообщали Новини.LIVE, как в начале лета изменились цены на пшеницу. Так, потребители остаются активными, однако ситуация на экспортном рынке зерна влияла на цены на внутреннем рынке.

Еще Новости.LIVE писали о ценах на фуражный ячмень. В Украине тонна зерновой в последние дни весны стоила более 10 000 гривен. Тогда как цены на экспорт колебались от 210 до 220 долларов.