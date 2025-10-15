Соняшник в Україні дешевшає — яка головна причина зниження цін

Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Темпи збирання врожаю соняшника в Україні знижуються через дощову погоду у жовтні. Станом на середину місяця місцеві аграрії зібрали понад 6 млн тонн, тоді як торік у жовтні було зібрано понад 8 млн тонн.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ситуацію на агроринку.

Що з цінами на соняшник

В Україні переробні заводи зберігають консервативну цінову політику, тож занижують закупівельні ціни на соняшник, повідомляють аналітики Spike Brokers.

"Поточні запаси забезпечують покриття потреб переробних заводів до середини листопада", — йдеться у повідомленні.

Водночас як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна соняшника на українському ринку у середньому коштує 26 486 грн, станом на середу, 15 жовтня.

Тонна соняшника в Україні 15 жовтня коштує понад 26 тисяч грн. Скриншот: Tripoli.land

Найдешевше соняшник продавали у вівторок, 7 жовтня. Того дня торги відбувалися за ціною у 26 414 грн за тонну.

Раніше ми розповідали, що у жовтні в Україні почали знижуватися ціни на сою. Відомо, чому це відбувається. Дізнавайтесь також, якою була вартість пшениці на початку жовтня.