Ціни на зернові у світі — як і чому вони змінилися

Пшениця. Фото: УНІАН

Експерти з Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) фіксують здешевшання продовольчих товарів за підсумками вересня 2025 року. Так, наприклад, глобальний індекс цін на зернові ФАО знизився на 0,6% порівняно із серпнем.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається з цінами на зернові у світі

Як йдеться на сайті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, пшениця на світових ринках дешевшає вже третій місяць поспіль. Причини:

низький міжнародний попит;

великі врожаї у країнах, які є найбільшими постачальниками зерна.

Світові ціни на кукурудзу також знижуються з причини масштабних поставок та тимчасової відмови від експортних мит на зерно в Аргентині.

Тим часом ціни на ячмінь, як зазначають експерти, рухаються вгору — ця культура, на відміну від пшениці, дорожчає третій місяць поспіль.

Якими є ціни на пшеницю в Україні

На вітчизняному ринку зерна зміни у цінах на зерно відбуваються щодня. Так, станом на четвер, 9 жовтня, тонна зерна коштує 8 878 гривень, свідчать дані на портал Tripoli.land.

Ціни на зерно в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Тиждень тому — у середу, 1 жовтня — тонна зерна в Україні продавалася за ціною у 8 879 гривень. До вівторка, 7 жовтня, пшениця подорожчала до 8 839 гривень за тонну, однак вже у середу, 8 жовтня, вартість знизилася до позначки у 8 878 гривень.

Раніше ми розповідали, що ціни на ячмінь в Україні знижуються. Культура дешевшає з кінця вересня 2025 року. Дізнавайтесь також, яким буде врожай пшениці в Україні у 2025 році.