Подсолнечник в Украине дешевеет — какая главная причина снижения цен

Цены на подсолнечник — сколько стоит тонна в октябре
Темпы уборки урожая подсолнечника в Украине снижаются из-за дождливой погоды в октябре. По состоянию на середину месяца местные аграрии собрали более 6 млн тонн, тогда как в прошлом году в октябре было собрано более 8 млн тонн.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о ситуации на агрорынке.
Что с ценами на подсолнечник
В Украине перерабатывающие заводы сохраняют консервативную ценовую политику, поэтому занижают закупочные цены на подсолнечник, сообщают аналитики Spike Brokers.
"Текущие запасы обеспечивают покрытие потребностей перерабатывающих заводов до середины ноября", — говорится в сообщении.
В то же время как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна подсолнечника на украинском рынке в среднем стоит 26 486 грн, по состоянию на среду, 15 октября.
Дешевле всего подсолнечник продавали во вторник, 7 октября. В тот день торги проходили по цене в 26 414 грн за тонну.
