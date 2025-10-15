Подсолнечник в Украине дешевеет — какая главная причина снижения цен

Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

Темпы уборки урожая подсолнечника в Украине снижаются из-за дождливой погоды в октябре. По состоянию на середину месяца местные аграрии собрали более 6 млн тонн, тогда как в прошлом году в октябре было собрано более 8 млн тонн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ситуации на агрорынке.

Реклама

Читайте также:

Что с ценами на подсолнечник

В Украине перерабатывающие заводы сохраняют консервативную ценовую политику, поэтому занижают закупочные цены на подсолнечник, сообщают аналитики Spike Brokers.

"Текущие запасы обеспечивают покрытие потребностей перерабатывающих заводов до середины ноября", — говорится в сообщении.

В то же время как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна подсолнечника на украинском рынке в среднем стоит 26 486 грн, по состоянию на среду, 15 октября.

Тонна подсолнечника в Украине 15 октября стоит более 26 тысяч грн. Скриншот: Tripoli.land

Дешевле всего подсолнечник продавали во вторник, 7 октября. В тот день торги проходили по цене в 26 414 грн за тонну.

Ранее мы рассказывали, что в октябре в Украине начали снижаться цены на сою. Известно, почему это происходит. Узнавайте также, какой была стоимость пшеницы в начале октября.