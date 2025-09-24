Соняшник в Україні — за скільки продають тонну на агроринку

Поле з соняшниками. Фото: Unsplash

На ринку соняшника в Україні знижуються ціни разом з потенціалом врожайності. Особливо це стосується південних та центральних регіонів країни.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ.

Чому ціни на соняшник йдуть донизу

Як зазначається у матеріалі, частина українських заводів у вересні відчула сезонне зростання пропозиції соняшнику нового урожаю. Через це переробники почали знижувати ціни попиту.

"При цьому через відставання збиральної кампанії фізична пропозиція соняшнику ще не була достатньою. Однак, зростання вартості олійної, як і у 2024 році поки не очікується, адже на внутрішньому ринку достатньо сої та ріпаку, ціни на які суттєво впали протягом останніх двох тижнів через експортне мито", — кажуть аналітики.

Водночас у південних областях переробники сигналізували, що є суттєва пропозиція соняшнику з низькою олійністю — від 39 до 40%.

Скільки коштує тонна соняшника

Станом на середу, 24 вересня, тонна насіння коштує 26 244 грн за тонну, про що свідчать дані на порталі Tripoli.land. Якщо говорити про тижневу динаміку цін, то соняшник дещо подорожчав.

Ціни на соняшник в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, у середу, 17 вересня, тонну товару продавали за 26 206 грн. Найнижчою ж ціна була у суботу, 20 вересня, — 26 067 грн за тонну.

Раніше глава Союзу українського селянства Іван Томич розповів, яким може бути врожай зернових в Україні у 2025 році. На його думку, в країні зберуть до 54 млн тонн. Дізнавайтесь також, чому в Україні подорожчає хліб.