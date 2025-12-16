Соняшник в Україні подешевшаю — яка ціна на тонну насіння на агроринку

Соняшники. Фото: УНІАН

В Україні зростання цін на соняшник призупинилося. Зараз на ринку фіксується незначне здешевшання на соняшникове насіння.

Чому впала ціна на соняшник

Низка великих компаній на тлі незначного зниження цін на експортному ринку соняшникової олії, а також враховуючи вже сформовані певні запаси сировини, знижували ціни на олійну на 300 500 гривень за тонну, пише видання АПК-Інформ.

Підприємства, які купують продукцію, пропонують ціни залежно від:

області;

потреби в сировині;

олійності.

Пропозиція підприємств озвучувалася на рівні від 27,5 тис. гривень до 28,6 тис. гривень за тонну (з доставкою в порт).

Також попитом користується соняшник з вмістом олії понад 50-51%. За такий товар заводи пропонують більшу ціну.

Ціни на соняшник в Україні

Внутрішньому споживачу соняшник станом на вівторок, 16 грудня, у середньому коштує 28 020 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Ціни знижуються впродовж останнього тижня.

Так, у понеділок, 8 грудня, тонна соняшника торгувалася за середньою ціною у 28 182 гривень. Вже у вівторок, 9 грудня на ринку ціна на соняшник фіксувалася на позначці у 28 160 гривень за тонну, а до четверга, 11 грудня соняшник подешевшав до 28 142 гривень за тонну.

У п'ятницю, 12 грудня, тонна насіння ненадовго подорожчала на 2 гривні — до 28 144 гривень за тонну. Втім, вже в період до 15 грудня ціна знизилася до показника у 28 020 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, що експорт ріпаку може подорожчати до 500 євро. Наразі ціни у Європі вже наближаються до цієї позначки. Також ми писали, чому можуть змінитися ціни на ячмінь. Відомо, з якої причини.