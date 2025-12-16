Відео
Головна Фінанси Ціни на соняшник різко впали — що стало причиною

Ціни на соняшник різко впали — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 06:30
Соняшник в Україні подешевшаю — яка ціна на тонну насіння на агроринку
Соняшники. Фото: УНІАН

В Україні зростання цін на соняшник призупинилося. Зараз на ринку фіксується незначне здешевшання на соняшникове насіння.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Чому впала ціна на соняшник

Низка великих компаній на тлі незначного зниження цін на експортному ринку соняшникової олії, а також враховуючи вже сформовані певні запаси сировини, знижували ціни на олійну на 300 500 гривень за тонну, пише видання АПК-Інформ.

Підприємства, які купують продукцію, пропонують ціни залежно від:

  • області;
  • потреби в сировині;
  • олійності.

Пропозиція підприємств озвучувалася на рівні від 27,5 тис. гривень до 28,6 тис. гривень за тонну (з доставкою в порт). 

Також попитом користується соняшник з вмістом олії понад 50-51%. За такий товар заводи пропонують більшу ціну.

Ціни на соняшник в Україні

Внутрішньому споживачу соняшник станом на вівторок, 16 грудня, у середньому коштує 28 020 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Ціни знижуються впродовж останнього тижня.

Так, у понеділок, 8 грудня, тонна соняшника торгувалася за середньою ціною у 28 182 гривень. Вже у вівторок, 9 грудня на ринку ціна на соняшник фіксувалася на позначці у 28 160 гривень за тонну, а до четверга, 11 грудня соняшник подешевшав до 28 142 гривень за тонну.

У п'ятницю, 12 грудня, тонна насіння ненадовго подорожчала на 2 гривні — до 28 144 гривень за тонну. Втім, вже в період до 15 грудня ціна знизилася до показника у 28 020 гривень за тонну. 

Раніше ми розповідали, що експорт ріпаку може подорожчати до 500 євро. Наразі ціни у Європі вже наближаються до цієї позначки. Також ми писали, чому можуть змінитися ціни на ячмінь. Відомо, з якої причини. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
