Подсолнечник в Украине подешевеет — какая цена на тонну семян на агрорынке

Подсолнухи. Фото: УНИАН

В Украине рост цен на подсолнечник приостановился. Сейчас на рынке фиксируется незначительное удешевление на семена подсолнечника.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему упала цена на подсолнечник

Ряд крупных компаний на фоне незначительного снижения цен на экспортном рынке подсолнечного масла, а также учитывая уже сформированные определенные запасы сырья, снижали цены на масличную на 300 500 гривен за тонну, пишет издание АПК-Информ.

Предприятия, которые покупают продукцию, предлагают цены в зависимости от:

области;

потребности в сырье;

масличности.

Предложение предприятий озвучивалось на уровне от 27,5 тыс. гривен до 28,6 тыс. гривен за тонну (с доставкой в порт).

Также спросом пользуется подсолнечник с содержанием масла более 50-51%. За такой товар заводы предлагают большую цену.

Цены на подсолнечник в Украине

Внутреннему потребителю подсолнечник по состоянию на вторник, 16 декабря, в среднем стоит 28 020 гривен за тонну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Цены снижаются в течение последней недели.

Так, в понедельник, 8 декабря, тонна подсолнечника торговалась по средней цене в 28 182 гривен. Уже во вторник, 9 декабря на рынке цена на подсолнечник фиксировалась на отметке в 28 160 гривен за тонну, а к четвергу, 11 декабря подсолнечник подешевел до 28 142 гривен за тонну.

В пятницу, 12 декабря, тонна семян ненадолго подорожала на 2 гривны — до 28 144 гривен за тонну. Впрочем, уже в период до 15 декабря цена снизилась до показателя в 28 020 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, что экспорт рапса может подорожать до 500 евро. Сейчас цены в Европе уже приближаются к этой отметке. Также мы писали, почему могут измениться цены на ячмень. Известно, по какой причине.