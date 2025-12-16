Подсолнечник в Украине подешевеет — какая цена на тонну семян на агрорынке

Цены на подсолнечник резко упали — что стало причиной
В Украине рост цен на подсолнечник приостановился. Сейчас на рынке фиксируется незначительное удешевление на семена подсолнечника.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Почему упала цена на подсолнечник
Ряд крупных компаний на фоне незначительного снижения цен на экспортном рынке подсолнечного масла, а также учитывая уже сформированные определенные запасы сырья, снижали цены на масличную на 300 500 гривен за тонну, пишет издание АПК-Информ.
Предприятия, которые покупают продукцию, предлагают цены в зависимости от:
- области;
- потребности в сырье;
- масличности.
Предложение предприятий озвучивалось на уровне от 27,5 тыс. гривен до 28,6 тыс. гривен за тонну (с доставкой в порт).
Также спросом пользуется подсолнечник с содержанием масла более 50-51%. За такой товар заводы предлагают большую цену.
Цены на подсолнечник в Украине
Внутреннему потребителю подсолнечник по состоянию на вторник, 16 декабря, в среднем стоит 28 020 гривен за тонну, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Цены снижаются в течение последней недели.
Так, в понедельник, 8 декабря, тонна подсолнечника торговалась по средней цене в 28 182 гривен. Уже во вторник, 9 декабря на рынке цена на подсолнечник фиксировалась на отметке в 28 160 гривен за тонну, а к четвергу, 11 декабря подсолнечник подешевел до 28 142 гривен за тонну.
В пятницу, 12 декабря, тонна семян ненадолго подорожала на 2 гривны — до 28 144 гривен за тонну. Впрочем, уже в период до 15 декабря цена снизилась до показателя в 28 020 гривен за тонну.
