Подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна по состоянию на 3 июня 2025 года

Гривны в руках у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на то, что Украина является крупнейшим производителем подсолнечника среди европейских стран, цены на это растение снижаются в начале лета. На это влияет один важный фактор.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменилися цены на подсолнечник.

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Отдельные переработчики уже приобрели необходимые объемы подсолнечника, пишет издание Agronews. После этого они отказались от дальнейших закупок. Другие участники рынка постепенно сокращают свою торговую активность и ждут дальнейшего удешевления на подсолнечник и подсолнечное масло, поскольку уровень спроса от импортеров является низким.

Каковы средние цены на подсолнечник

По состоянию на 3 июня 2025 года тонна подсолнечника на украинском рынке в среднем стоит 24 843 гривны за тонну, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. За последние восемь дней стоимость снизилась более чем на 400 гривен.

Сколько стоит зерно 3 июня. Скриншот: Tripoli.land

Так, самой дорогой тонна подсолнечника была в понедельник, 26 мая. В тот день цены достигли уровня в 25 275 гривен. Однако дальнейшего роста не произошло. В последующие дни подсолнечник постепенно дешевел.

Напомним, что в Украине наблюдается падение цен не только на подсолнечник. Так, в конце мая начала стремительно дешеветь кукуруза. Узнавайте также, как менялись цены на зерно.