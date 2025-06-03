Подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна по состоянию на 3 июня 2025 года

Цены на подсолнечник — как изменились в первые дни лета
Несмотря на то, что Украина является крупнейшим производителем подсолнечника среди европейских стран, цены на это растение снижаются в начале лета. На это влияет один важный фактор.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменилися цены на подсолнечник.
Почему дешевеет подсолнечник в Украине
Отдельные переработчики уже приобрели необходимые объемы подсолнечника, пишет издание Agronews. После этого они отказались от дальнейших закупок. Другие участники рынка постепенно сокращают свою торговую активность и ждут дальнейшего удешевления на подсолнечник и подсолнечное масло, поскольку уровень спроса от импортеров является низким.
Каковы средние цены на подсолнечник
По состоянию на 3 июня 2025 года тонна подсолнечника на украинском рынке в среднем стоит 24 843 гривны за тонну, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. За последние восемь дней стоимость снизилась более чем на 400 гривен.
Так, самой дорогой тонна подсолнечника была в понедельник, 26 мая. В тот день цены достигли уровня в 25 275 гривен. Однако дальнейшего роста не произошло. В последующие дни подсолнечник постепенно дешевел.
Напомним, что в Украине наблюдается падение цен не только на подсолнечник. Так, в конце мая начала стремительно дешеветь кукуруза. Узнавайте также, как менялись цены на зерно.
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