Ціни в Україні зросли на 15% — коли сповільниться інфляція

Люди у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на основні товари та послуги вже кілька місяців поспіль неприємно дивують українців. Так, за даними Національного банку України (НБУ), споживчі ціни навесні 2025 року зросли на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак регулятор прогнозує, що вже влітку можна сподіватися на поступове уповільнення інфляції.

Як повідомили у НБУ, зростання цін до кінця цього року має знизитися до однозначного рівня, а у 2026 році — повернуться до цілі у 5%.

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Як зауважили у Нацбанку, з 2024 року українці почали платити більше за харчові продукти, електроенергію, пальне, сигарети. Подорожчали усі компоненти, з яких складається більша частина щомісячних витрат чи не кожної української родини. І для такого подорожчання були вагомі причини.

Так, погані врожаї торік спричинили підвищення цін на продовольчі товари. Електроенергія додавала у ціні через атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру. А оновлення акцизів призвело до подорожчання тютюнових виробів. Тим часом бізнес, який відчуває дефіцит робочої сили та зростання витрат на оплату праці, перекладає ці витрати на споживачів.

Але у Нацбанку переконують, що незабаром ситуація поліпшиться. Прогнозується, що вже влітку населення та бізнес спостерігатиме за спаданням рівня інфляції. Цьому сприятимуть кілька факторів:

вищі врожаї у 2025 році;

зниження світових цін на нафту;

стабілізація валютного ринку завдяки діям регулятора.

Відповідно, до кінця року інфляція має знизитися до однозначного рівня, а у 2026 повернуться до цілі у 5%.

Також Національний банк України запровадив низку кроків, щоб українці зберегли власні заощадження. Наприклад, регулятор підвищив показник облікової ставки до 15,5%, тож зберігати депозити у гривнях стало вигідніше. Серед банків зросла конкуренція за вкладників, фінустанови пропонують клієнтам відсотки в межах 15% і вище. Також вигідними залишаються інвестиції в державні облігації (ОВДП), які дають дохідність близько 16% річних і не оподатковуються.

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