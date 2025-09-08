Вартість соняшника й сої в Україні — що станеться з цінами восени

Ціни на соняшник і сою — скільки доведеться віддати за тонну
Восени 2025 року зернові культури в Україні переважно дорожчатимуть через низький врожай. Натомість дещо іншою є ситуація з олійними та бобовими культурами.
Голова Союзу українського селянства Іван Томич розповів про це детальніше журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.
Якими будуть ціни на соняшник та сою
Так, за словами Івана Томича, тонна соняшника восени може коштувати від 14 500 до 15 500 гривень. Водночас на сою є стабільний попит як в Європі, так і в Азії, хоча у 2025 році світовий ринок перебуватиме під впливом США та Бразилії, де зібрали рекордний врожай цієї культури.
"Ми виграємо за рахунок зручнішої логістики до країн ЄС", — розповів Томич.
Про що ще варто знати
Врожай зернових в Україні у 2025 році зменшиться. Очікується, що загалом буде зібрано близько 54 млн тонн. На низькі показники вплинули несприятливі погодні умови: на весні були заморозки, а влітку у більшості регіонів була посушлива погода, тож частина посівів була знищена.
Раніше ми розповідали, що тонна кукурудзи восени коштуватиме в Україні понад 5 тисяч гривень. При цьому на світовому ринку можливі коливання цін. Дізнавайтесь також, чому для українців подорожчає хліб.
