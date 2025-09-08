Вартість соняшника й сої в Україні — що станеться з цінами восени

Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Восени 2025 року зернові культури в Україні переважно дорожчатимуть через низький врожай. Натомість дещо іншою є ситуація з олійними та бобовими культурами.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич розповів про це детальніше журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама

Читайте також:

Якими будуть ціни на соняшник та сою

Так, за словами Івана Томича, тонна соняшника восени може коштувати від 14 500 до 15 500 гривень. Водночас на сою є стабільний попит як в Європі, так і в Азії, хоча у 2025 році світовий ринок перебуватиме під впливом США та Бразилії, де зібрали рекордний врожай цієї культури.

"Ми виграємо за рахунок зручнішої логістики до країн ЄС", — розповів Томич.

Про що ще варто знати

Врожай зернових в Україні у 2025 році зменшиться. Очікується, що загалом буде зібрано близько 54 млн тонн. На низькі показники вплинули несприятливі погодні умови: на весні були заморозки, а влітку у більшості регіонів була посушлива погода, тож частина посівів була знищена.

Раніше ми розповідали, що тонна кукурудзи восени коштуватиме в Україні понад 5 тисяч гривень. При цьому на світовому ринку можливі коливання цін. Дізнавайтесь також, чому для українців подорожчає хліб.