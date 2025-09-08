Стоимость подсолнечника и сои в Украине — что произойдет с ценами осенью

Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

Осенью 2025 года зерновые культуры в Украине преимущественно будут дорожать из-за низкого урожая. Несколько иной является ситуация с масличными и бобовыми культурами.

Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал об этом подробнее журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Какими будут цены на подсолнечник и сою

Так, по словам Ивана Томича, тонна подсолнечника осенью может стоить от 14 500 до 15 500 гривен. В то же время на сою есть стабильный спрос как в Европе, так и в Азии, хотя в 2025 году мировой рынок будет находиться под влиянием США и Бразилии, где собрали рекордный урожай этой культуры.

"Мы выиграем за счет более удобной логистики в страны ЕС", — рассказал Томич.

О чем еще стоит знать

Урожай зерновых в Украине в 2025 году снизится. Ожидается, что в целом будет собрано около 54 млн тонн. На низкие показатели повлияли неблагоприятные погодные условия: весной были заморозки, а летом в большинстве регионов была засушливая погода, поэтому часть посевов была уничтожена.

Ранее мы рассказывали, что тонна кукурузы осенью будет стоить в Украине более 5 тысяч гривен. При этом на мировом рынке возможны колебания цен. Узнавайте также, почему для украинцев подорожает хлеб.