Вартість кукурудзи в Україні — що буде з цінами на агрокультуру восени

Кукурудза, як правило, є однієї з основних агрокультур для України та займає найбільші посівні площі. Восени 2025 року попит на кукурудзу залишатиметься високим, оскільки Китай та країни Європейського Союзу вже законтрактували продукцію.

Чого очікувати від цін на кукурудзу восени журналісті Новини.LIVE Насті Рейн пояснив очільник Союзу українського селянства Іван Томич.

Як і чому зміняться ціни на кукурудзу

За словами Івана Томича, ціна на кукурудзу може бути на рівні від 5 200 до 5 800 гривень за тонну.

"Але збирати її фермери будуть в кінці вересня — на початку жовтня. Тож побачимо, яка буде вологість, чи вдасться зібрати її восени, чи доведеться залишити зимувати в полі і збирати вже навесні", — розповів аграрій.

Томич підкреслив, що у США та Бразилії врожаї кукурудзи будуть рекордними, тож світові ціни перебуватимуть під тиском. Але внутрішній попит і відносна стабільність у логістиці мають нівелювати цю проблему, тож вартість української кукурудзи не повинна зазнати кардинальних змін.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що врожай зернових у 2025 році буде нижчим за показники минулих років. Так, очікується, що аграрії зберуть близько 54 млн тонн за підсумками жнив.

Основні причини, які вплинули на врожай зернових: прохолодна зима та дощове літо, а також повномасштабна війна з РФ.

Раніше голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи вплине врожай на курс гривні. На його думку, країні вдасться впоратися з цим викликом. Дізнавайтесь також, як в Україні зміняться ціни на хліб.