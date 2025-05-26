Агроринок в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці травня 2025 року

Поле з соняшниками. Фото: УНІАН

Насіння соняшнику для експорту продовжують дешевшати наприкінці травня. Фермери вже займаються розпродажем продукції, хоча аналітики прогнозують, що ситуація з соняшником на агроринку ще може змінитися.

Про це йдеться у публікації видання Elevatorist.com.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з продажами соняшника

Вартість соняшнику, рівність олійності якого складає 50%, впродовж останнього тижня впали до позначкм у 27 тис. гривень за тонну з доставкою на завод.

Переробники вже закупили значні обсяги соняшнику, що достатньо для забезпечення підприємств перед початком переробки ріпаку.

Якими є середні ціни на соняшник

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом багатьох факторів, наприклад:

урожаю вітчизняних сільгоспвиробників;

кліматичних умов;

конкурентних пропозицій насіння.

Так, станом на 26 травня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна соняшника на українському агроринку торгується по 25 275 грн. Цей показник є найнижчим за останній тиждень.

Ціни на соняшник наприкінці травня. Скриншот: Tripoli.land

У неділю, 18 травня соняшник коштував 25 489 грн, однак надалі ціни на агроринку поступово знижувалися.

Раніше ми розповідали, що одна із агрокультур в Україні дешевшатиме впродовж 2025 року. Усе тому, що фермери майже вичерпали імпортну квоту зі зниженим митом. Дізнавайтесь також, чому продовжує дешевшати кукурудза.