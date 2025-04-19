Ціни на хліб в Україні та ЄС — де дешевше

Дешевше, ніж в ЄС — за який продукт не переплачують українці
В Україні хліб коштує дешевше, ніж в усіх інших європейських країнах. Однак купівельна спроможність українців та європейців теж сильно відрізняється.
Про це сказав в інтерв'ю агентству Укрінформ міністр агрополітики Віталій Коваль.
Хліб в Україні та в Європі
За словами Коваля, якщо порівняти ціни на хліб, то в абсолюті в Україні вона удвічі менша. При цьому міністр впевнений, що Україні потрібно відмовлятися від статусу аграрної країни та йти до статусу аграрно-індустріальної.
"Якщо, наприклад, 1 євро 25 центів заплатити за кілограм хліба в нашій країні, — це вже досить відчутна сума. А 2 євро 50 центів у Німеччині за хліб того самого розміру — уже легше, тому що купівельна спроможність інша. Тому треба працювати над декількома факторами: не тільки над зерном, яке є складником, а в цілому над економікою", — підкреслив Віталій Коваль.
Скільки коштує хліб в Україні
Як свідчать дані на порталі Мінфін, станом на 18 квітня:
- батон Рум'янець (нарізка, 450 гр) — коштує 29, 89 грн.
- хліб пшеничний (нарізка, 650 гр) — 41, 65 грн;
- хліб пшеничний Цар-хліб (нарізка, 600 гр) — 44, 10 грн;
- хліб житній Riga Бородинівський (300 гр) — 45, 83 грн.
Що буде з цінами на хліб у 2025 році
Як сказав раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, хлібобулочні вироби в Україні цього року майже напевно подорожчають. Очікується, що у 2025 році хліб для українців коштуватиме на 20% дорожче, ніж торік.
Нагадаємо, Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5% ще на кілька місяців. При цьому регулятор погіршив оцінку динаміки економічного відновлення.
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