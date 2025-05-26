Агрорынок в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце мая 2025 года

Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

Семена подсолнечника для экспорта продолжают дешеветь в конце мая. Фермеры уже занимаются распродажей продукции, хотя аналитики прогнозируют, что ситуация с подсолнечником еще может измениться.

Об этом говорится в публикации издания Elevatorist.com.

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Стоимость подсолнечника, равенство масличности которого составляет 50%, в течение последней недели упала к отметке в 27 тыс. гривен за тонну с доставкой на завод.

Переработчики уже закупили значительные объемы подсолнечника, что достаточно для обеспечения предприятий перед началом переработки рапса.

Каковы средние цены на подсолнечник

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием многих факторов, например:

урожая отечественных сельхозпроизводителей;

климатических условий;

конкурентных предложений семян.

Так, по состоянию на 26 мая, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна подсолнечника на украинском агрорынке торгуется по 25 275 грн. Этот показатель является самым низким за последнюю неделю.

Цены на подсолнечник в конце мая. Скриншот: Tripoli.land

В воскресенье, 18 мая подсолнечник стоил 25 489 грн, однако в дальнейшем цены на агрорынке постепенно снижались.

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