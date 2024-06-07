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Цены на сою в Украине — сколько стоит зерно в июне

7 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 июня 2024 года — сколько стоит соя
Комбайн в поле сои. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Стоимость сои в Украине стремительно растет из-за повышенного спроса на мировых рынках и сокращения предложения. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия и логистические проблемы, ограничивающие доступность этого важного продукта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 7 июня 2024 года.

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По состоянию на 7 июня средняя цена на сою в Украине составляет 17 936 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 7 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на сою заметно выросла. С субботы, 1 июня, до понедельника, 3 июня тонна сои стоила 17 825 грн. Во вторник, 4 июня, стоимость сои выросла до 17 911 грн за тонну, а в среду, 5 июня, составляла уже 17 936 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак считает, что украинский аграрный сектор значительно пострадал из-за вторжения России. Ущерб включает обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны вооруженных сил РФ.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Также мы писали, что Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.

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