Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 сентября 2024 года

Комбайны в поле сои. Фото: Bloomberg

В Украине цены на сою продолжают расти из-за повышенного спроса на внутреннем рынке и ограниченных запасов. Эксперты отмечают, что дефицит сои увеличивает давление на цены, что особенно ощущается среди производителей и переработчиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 7 сентября 2024 года.

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По состоянию на 7 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 18 147 грн за тонну вместе с НДС.

По состоянию на 7 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 18 147 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 7 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине заметно выросли. В субботу, 31 августа, цена на сою составила 17 730 грн за тонну. В среду, 4 сентября, тонна сои стоила 17 892 грн, а в четверг, 5 сентября, — 18 101 грн. В пятницу, 6 сентября, цены на сою изменились и составили уже 18 147 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак заявил, что российское вторжение нанесло аграрному сектору Украины серьезный ущерб. Эти потери включают не только обстрелы сельскохозяйственных угодий и уничтожение активов, но и блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.