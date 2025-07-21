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Главная Финансы Цены на сою и рапс — почему культуры подорожают уже скоро

Цены на сою и рапс — почему культуры подорожают уже скоро

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:30
Пошлины на сою и рапс — как ограничения на экспорт повлияют на стоимость агрокультур
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Цены на сою и рапс могут существенно вырасти из-за введения пошлины на экспорт в размере 10%. Поэтому украинские аграрии пытаются как можно быстрее продать продукцию за границу.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Сейчас аграрии, как пояснил в комментарии Новини.LIVE председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, пытаются быстро экспортировать законтрактованные объемы, чтобы продукция не попала под действие пошлин.

"Поэтому экспорт сои за 10 дней июля на треть увеличился, если сравнить с началом июня. Тогда было отгружено за границу около 100 тысяч тонн", — сказал Иван Томич.

По его словам, как соя, так и рапс, могут прибавить в цене.

"Если такие пошлины будут введены, то цены на эти культуры существенно вырастут", — подчеркнул эксперт.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинский парламент 16 июля 2025 года принял законопроект №13157 и поддержал установление 10% пошлин на экспорт сои и рапса с 1 августа. Теперь крупные экспортеры этих культур должны платить дополнительно 10% от таможенной стоимости продукции, если законопроект подпишет глава государства Владимир Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в Украине может подорожать пшеница. Для этого есть несколько причин. Узнавайте также, каким будет урожай зерновых в 2025 году.

цены в Украине цены соя рапс агросектор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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