В Украине дорожает рапс — сколько можно выручить, если продать тонну

В Украине переработчики и экспортеры все чаще интересуются рапсом. Поэтому цены на рапс начинают постепенно расти.

В течение последней недели экспортные цены на рапс выросли на 5 долларов за тонну. В первые дни февраля доставка тонны продукции в черноморские порты стоит до 25 000 гривен (500-550 долларов).

При этом некоторые трейдеры уже не закупают рапс, поскольку держат нужные запасы продукции. Тем временем перерабатывающие заводы предлагают за сырье от 24 000 до 24 500 гривен за тонну с доставкой.

Увеличивать цены на заводах в феврале отказываются, поскольку рапсовое масло на европейском рынке стоит не дороже 1 060 евро за тонну.

Экспорт рапса

В январе 2026 года продала другим странам 230 000 тонн рапса. Из этого объема 130 000 тонн — это семена, а 50 000 тонн — масло, что эквивалентно 100 000 тонн зерна. По состоянию на конец января в Украине в запасе сосредоточено около 600 000 тонн.

Ранее мы рассказывали, как с наступлением февраля изменились цены на подсолнечник в Украине. В последний месяц зимы продукцией активно интересуются переработчики. Также писали, что цены на сою постоянно обновляются. Закупочные цены от переработчиков колеблются в пределах 19 700 гривен.