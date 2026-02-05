Видео
Главная Финансы Цены на рапс — сколько стоит тонна в феврале

Цены на рапс — сколько стоит тонна в феврале

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:30
В Украине дорожает рапс — сколько можно выручить, если продать тонну
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине переработчики и экспортеры все чаще интересуются рапсом. Поэтому цены на рапс начинают постепенно расти.

Об этом пишет Пропозиція.

Читайте также:

Цены на рапс

В течение последней недели экспортные цены на рапс выросли на 5 долларов за тонну. В первые дни февраля доставка тонны продукции в черноморские порты стоит до 25 000 гривен (500-550 долларов).

При этом некоторые трейдеры уже не закупают рапс, поскольку держат нужные запасы продукции. Тем временем перерабатывающие заводы предлагают за сырье от 24 000 до 24 500 гривен за тонну с доставкой.
Увеличивать цены на заводах в феврале отказываются, поскольку рапсовое масло на европейском рынке стоит не дороже 1 060 евро за тонну.

Экспорт рапса

В январе 2026 года продала другим странам 230 000 тонн рапса. Из этого объема 130 000 тонн — это семена, а 50 000 тонн — масло, что эквивалентно 100 000 тонн зерна. По состоянию на конец января в Украине в запасе сосредоточено около 600 000 тонн.

Ранее мы рассказывали, как с наступлением февраля изменились цены на подсолнечник в Украине. В последний месяц зимы продукцией активно интересуются переработчики. Также писали, что цены на сою постоянно обновляются. Закупочные цены от переработчиков колеблются в пределах 19 700 гривен.

цены в Украине зерно цены ячмень зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
