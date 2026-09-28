Цены на рыбу выросли: сколько стоят скумбрия, сельдь и карп

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В сентябре цены на рыбу в украинских магазинах менялись по-разному. Скумбрия, по последним данным Минфина, подешевела почти на 21 грн за килограмм, тогда как слабосоленая сельдь подорожала более чем на 12 грн. Сколько сейчас стоят популярные виды рыбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Цены на рыбу изменились

В сентябре 2026 года рыба и морепродукты в целом подорожали по сравнению с августом. Индекс цен на эту категорию составил 103,29%, то есть средняя стоимость продуктов выросла на 3,29%. В расчет Минфин включает три вида рыбы — карпа, сельдь и скумбрию.

В то же время внутри категории ситуация различна. По последним доступным данным на 21 сентября средняя цена свежезамороженной скумбрии составляла 319 грн за килограмм. В начале месяца средняя цена составляла 339,98 грн, то есть за сентябрь она снизилась на 20,98 грн за килограмм.

Средняя цена слабосоленой сельди на 21 сентября составляла 237,67 грн за килограмм. В начале сентября средняя цена была 225 грн, а значит, за этот период она выросла на 12,67 грн за килограмм.

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Сколько стоит скумбрия

Среднемесячная цена свежезамороженной скумбрии в сентябре составляла 337,99 грн за килограмм.

При этом между торговыми сетями наблюдается заметная разница. В среднем за сентябрь килограмм скумбрии стоил 344,03 грн в Auchan, 316,94 грн в Metro, 342 грн в Novus и 349 грн в Megamarket.

По последним доступным данным средняя цена на скумбрию составляла 319 грн за килограмм. То есть выбор магазина может привести к разнице в десятки гривен даже при покупке одного килограмма.

Селедка дороже

Средняя цена слабосоленой сельди в сентябре составляла 245 грн за килограмм. В разных сетях среднемесячная стоимость различалась: 242 грн в Auchan, 192 грн в Novus, 263 грн в Metro и 283 грн в Megamarket.

По последним доступным данным средняя цена составляла 237,67 грн за килограмм. Таким образом, по сравнению с началом сентября покупатель сейчас платит примерно на 12,67 грн больше за килограмм этого вида рыбы.

Для покупателя это означает, что даже в рамках одного продукта стоит сравнивать цены в разных магазинах. По среднемесячным данным Минфина разница между Novus и Megamarket на слабосоленую сельдь составляла 91 грн за килограмм.

Что происходит с карпом

Цена на живого карпа в течение сентября оставалась неизменной — 299,50 грн за килограмм. Средняя цена на потрошеного карпа составляла 384 грн за килограмм.

В то же время потрошенный карп в августе стоил в среднем 376,34 грн за килограмм. Таким образом, его текущая средняя цена выше примерно на 7,66 грн за килограмм.

Для живого карпа ситуация иная: его средняя цена оставалась на уровне 299,50 грн за килограмм еще с августа.

Что это значит для кошелька

Если купить килограмм каждого из трех популярных видов рыбы по последним средним ценам Минфина, на скумбрию придется потратить 319 грн, на слабосоленую сельдь — 237,67 грн, а на живого карпа — 299,50 грн.

В сумме такой условный набор обойдется примерно в 856 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали об изменении цен на основные овощи в сентябре. Картофель, капуста, лук, морковь и свекла подешевели, что позволило сэкономить на привычной овощной корзине. В конце сентября такой набор стоил около 97 грн.

Также Новини.LIVE писали о ценах на крупы в сентябре. Стоимость гречки, риса, пшена и манки изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Месячный запас этих круп для одного человека стоит около 380 грн.