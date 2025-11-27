Відео
Україна
Головна Фінанси Ціни на пшеницю зупинилися — чому і що буде далі

Ціни на пшеницю зупинилися — чому і що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 06:30
Оновлено: 22:16
Ціни на пшеницю в Україні у листопаді — які зміни відбулися
Пшениця. Фото: УНІАН

Попри подорожчання деяких культур, наприклад кукурудзи чи ріпаку, на ринку пшениці в Україні зберігається відносна стабільність. Так, ціни на пшеницю в останній тиждень листопада не зазнали суттєвих змін.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Що відбувається на ринку зерна

Станом на 27 листопада на агроринку зберігається активність з боку переробників. Водночас, як пише видання АПК-Інформ, пропозицій  було менше, через стримування продажу аграріями. Це надавало певну підтримку цінам на зерно. 

"Попит трейдерів був доволі стриманим. Пропозиції фуражної пшениці надходили в достатній кількості, але найчастіше за максимальними та наближеними до них цінами", — йдеться у публікації. 

Ціни на пшеницю

У четвер, 27 листопада середні ціни на пшеницю перебувають на рівні 9 365 гривень за тонну, свідчать дані на сайті Tripoli.land. Тижнем раніше, тобто у середу, 19 листопада, пшениця коштувала на 31 гривню дешевше. 

Зауважимо, у період з 19 по 25 листопада ціни на пшеницю переважно варіювалися від 9 334 до 9 335 гривень за тонну. Незначне подорожчання сталося 26 листопада, коли тонна подорожчала до 9 365 гривень. 

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, 25 листопада Україна наклала санкції на 56 морських суден, яких неодноразово помічали у тимчасово окупованих Росією українських портах. Вони вивозили продовольчу продукцію. 

До переліку потрапили судна, на які завантажували значні обсяги викраденої пшениці, насіння соняшнику та інших продовольчих товарів у закритих портах Севастополя й Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Особи, які займалися забороненими Україною логістичними операціями, отримували від цього фінансову вигоду та сплачували податки до російського бюджету, тобто — фінансували війну Москви проти України. 

Раніше ми розповідали, що на українському агроринку погіршується якість кукурудзи. Відомо, чи вплинуло це на ціни. Ще ми писали, яка агрокультура невпинно додає у ціні у листопаді 2025 року. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
