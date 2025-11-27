Цены на пшеницу в Украине в ноябре — какие изменения произошли

Пшеница. Фото: УНИАН

Несмотря на подорожание некоторых культур, например кукурузы или рапса, на рынке пшеницы в Украине сохраняется относительная стабильность. Так, цены на пшеницу в последнюю неделю ноября не претерпели существенных изменений.

Что происходит на рынке зерна

По состоянию на 27 ноября на агрорынке сохраняется активность со стороны переработчиков. В то же время, как пишет издание АПК-Информ, предложений было меньше, из-за сдерживания продаж аграриями. Это оказывало определенную поддержку ценам на зерно.

"Спрос трейдеров был довольно сдержанным. Предложения фуражной пшеницы поступали в достаточном количестве, но чаще всего по максимальным и приближенным к ним ценам", - говорится в публикации.

Цены на пшеницу

В четверг, 27 ноября средние цены на пшеницу находятся на уровне 9 365 гривен за тонну, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Неделей ранее, то есть в среду, 19 ноября, пшеница стоила на 31 гривну дешевле.

Заметим, в период с 19 по 25 ноября цены на пшеницу преимущественно варьировались от 9 334 до 9 335 гривен за тонну. Незначительное подорожание произошло 26 ноября, когда тонна подорожала до 9 365 гривен.

