Видео
Україна
Видео

Цены на пшеницу остановились — почему и что будет дальше

Цены на пшеницу остановились — почему и что будет дальше

Дата публикации 27 ноября 2025 06:30
обновлено: 22:16
Цены на пшеницу в Украине в ноябре — какие изменения произошли
Пшеница. Фото: УНИАН

Несмотря на подорожание некоторых культур, например кукурузы или рапса, на рынке пшеницы в Украине сохраняется относительная стабильность. Так, цены на пшеницу в последнюю неделю ноября не претерпели существенных изменений.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Что происходит на рынке зерна

По состоянию на 27 ноября на агрорынке сохраняется активность со стороны переработчиков. В то же время, как пишет издание АПК-Информ, предложений было меньше, из-за сдерживания продаж аграриями. Это оказывало определенную поддержку ценам на зерно.

"Спрос трейдеров был довольно сдержанным. Предложения фуражной пшеницы поступали в достаточном количестве, но чаще всего по максимальным и приближенным к ним ценам", - говорится в публикации.

Цены на пшеницу

В четверг, 27 ноября средние цены на пшеницу находятся на уровне 9 365 гривен за тонну, свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land. Неделей ранее, то есть в среду, 19 ноября, пшеница стоила на 31 гривну дешевле.

Заметим, в период с 19 по 25 ноября цены на пшеницу преимущественно варьировались от 9 334 до 9 335 гривен за тонну. Незначительное подорожание произошло 26 ноября, когда тонна подорожала до 9 365 гривен.

О чем еще интересно знать

Напомним, 25 ноября Украина наложила санкции на 56 морских судов, которых неоднократно замечали во временно оккупированных Россией украинских портах. Они вывозили продовольственную продукцию.

В перечень попали суда, на которые загружали значительные объемы похищенной пшеницы, семян подсолнечника и других продовольственных товаров в закрытых портах Севастополя и Феодосии во временно оккупированном Крыму. Лица, которые занимались запрещенными Украиной логистическими операциями, получали от этого финансовую выгоду и платили налоги в российский бюджет, то есть — финансировали войну Москвы против Украины.

Ранее мы рассказывали, что на украинском агрорынке ухудшается качество кукурузы. Известно, повлияло ли это на цены. Еще мы писали, какая агрокультура постоянно прибавляет в цене в ноябре 2025 года.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
