Україна
Головна Фінанси Ціни на пшеницю загальмували — скільки просять за тонну на ринку

Ціни на пшеницю загальмували — скільки просять за тонну на ринку

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 06:30
Ціни на зерно — які зміни відбуваються в Україні та світовому ринку зерна й що буде далі
Збір врожаю пшениці. Фото: УНІАН

В Україні у грудні ціни на пшеницю падають. Схожа тенденція відбувається й на експортному ринку. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Ціна на пшеницю фуражну на сьогодні

Фуражна пшениця на українському ринку дешевшає швидше. Так, у зв'язку з постійними стабілізаційними відключеннями світла скорочується виробництво і знижується попит, пише видання АПК-Інформ.

Водночас, якщо зацікавленість трейдерів у фуражній пшениці була низькою, то вартість пшениці 2 класу зберігається на стабільному рівні. Так, вартість зернової станом на 18 грудня 2025 року коливалася в межах від 9,6 тис. гривень до 10,8 тисячі гривень.

Пшениця на світовому ринку

Тим часом світовий ринок сільськогосподарської продукції поступово виходить з періоду мінімальних цін. Хоча, як пише видання Graintrade, найбільші країни-експортери зосередили значні запаси збіжжя, певні ознаки свідчать, що ціни на сировину вже пройшли свої циклічні мінімуми. 

При цьому ситуація для аграріїв залишається непростою, оскільки зараз вони витрачають більше грошей на вирощування зернових, ніж на продажу.

Раніше ми розповідали про зниження цін на соняшник. Насіння дешевшає через спад цін на соняшникову олію, який фіксується на експортному ринку. Також ми розповідали про ситуацію з фуражною кукурудзою. Ціни на цю культуру змінюються мало не щодня і на це є важлива причина. 

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
