Цены на зерно — какие изменения происходят в Украине и мировом рынке зерна и что будет дальше

Сбор урожая пшеницы. Фото: УНИАН

В Украине в декабре цены на пшеницу падают. Похожая тенденция происходит и на экспортном рынке.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Цена на пшеницу фуражную на сегодня

Фуражная пшеница на украинском рынке дешевеет быстрее. Так, в связи с постоянными стабилизационными отключениями света, сокращается производство и снижается спрос, пишет издание АПК-Информ.

В то же время, если заинтересованность трейдеров в фуражной пшенице была низкой, то стоимость пшеницы 2 класса сохраняется на стабильном уровне. Так, стоимость зерновой по состоянию на 18 декабря 2025 года колебалась в пределах от 9,6 тыс. гривен до 10,8 тысячи гривен.

Пшеница на мировом рынке

Тем временем мировой рынок сельскохозяйственной продукции постепенно выходит из периода минимальных цен. Хотя, как пишет издание Graintrade, крупнейшие страны-экспортеры сосредоточили значительные запасы зерна, определенные признаки свидетельствуют, что цены на сырье уже прошли свои циклические минимумы.

При этом ситуация для аграриев остается непростой, поскольку сейчас они тратят больше денег на выращивание зерновых, чем на продажу.

Ранее мы рассказывали о снижении цен на подсолнечник. Семена дешевеют из-за спада цен на подсолнечное масло, который фиксируется на экспортном рынке. Также мы рассказывали о ситуации с фуражной кукурузой. Цены на эту культуру меняются чуть ли не ежедневно и для этого есть важная причина.