Ціни на соняшник зміняться — чому культура дешевшатиме у 2025 році

Трактори в полі. Фото: УНІАН

На українському ринку соняшникової олії та насіння розпочався новий етап розвитку з настанням весни. Так, кількість пропозицій різко зросла, а з відновленням роботи переробних заводів з'явилися рекордні експортні показники.

Однак, як пише видання AgroWeek, існують причини, через які соняшник може суттєво подешевшати найближчим часом.

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Ціни на соняшник — що загрожує стабільності у 2025 році

Заяви президента США Дональда Трампа про встановлення нових тарифів на імпорт та інформація про відтермінування нововведень на 90 днів одразу ж сколихнули європейський агроринок. Так, наприклад, ціни на соєву олію, яка конкурує із соняшниковою, знизилися на 20–30 дол. Зміни відбулися як на міжнародних ринках, так і на внутрішньому ринку в Україні.

Ще одним чинником зниження цін є накопичені запаси соняшнику. Існує ймовірність, що найближчим часом ціни лише знижуватимуться і до кінця травня тонна соняшника коштуватиме від 24 тис. до 25 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 18 квітня 2025 року українські аграрії засіяли 1 247,2 тис. гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Посівна кампанія триває в 13 регіонах країни.

Також ми розповідали, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зробила невтішний прогноз щодо врожаю в Україні у 2025 році. Усе через повномасштабну війну з РФ.