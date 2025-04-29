Цены на пшеницу — сколько стоит ячмень в апреле 2025 года

Колоски пшеницы в поле. Фото: УНИАН

Если в период с марта по начало апреля в Украине экспортный спрос на ячмень рос, поскольку трейдеры хотели быстрее закрыть имеющиеся контракты, то сейчас наблюдается снижение закупочных цен на ячмень. Тем временем международные уже контрактуют ячмень нового урожая, но по значительно более низким ценам.

Об этом пишет издание Agronews.ua.

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Что происходит на рынке ячменя в Украине в конце апреля

Как отмечают аналитики, с 1 по 17 апреля экспорт ячменя снизился по сравнению с аналогичным периодом марта почти вдвое — с 48 до 25 тыс. тонн, тогда как в прошлом году показатели экспорта достигали 170 тыс. тонн.

Мировые цены на ячмень традиционно начали снижаться перед новым сезоном, тогда как в Украине высокие экспортные цены на фуражный ячмень и низкий спрос на пивоваренный ячмень в начале сезона, заставили фермеров продавать пивоваренный ячмень, как фуражный. На этом фоне на рынке образовался дефицит предложения пивоваренного ячменя, а цены спроса существенно выросли.

Сколько стоит тонна ячменя 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, показатель средней цены на тонну ячменя составлял 8 818 грн, по информации на профильном портале Tripoli.land. В течение последней недели ячмень на агрорынке дорожал, а иногда цена находилась на уровне предыдущего дня.

Как менялись цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Так, во вторник, 22 апреля, тонна ячменя стоила 9 150 грн, а 23 апреля ячмень подорожал до 9 160 грн/тонна - самого высокого показателя.

В дальнейшем цены на агрокультуру колебались от 9 151 грн до 9 158 грн/тонна. Но 29 апреля на рынке произошел резкий обвал цен. Сейчас за тонну ячменя ценник установлен на уровне 8 818 грн.

Тем временем напомним, что аналитики предупреждают, что одна из важных для Украины агрокультур резко подешевеет. Это произойдет уже в 2025 году.

Также мы рассказывали, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала неутешительный прогноз по урожаю в Украине в 2025 году.