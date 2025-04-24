Ціни на кукурудзу — як змінилася вартість у квітні 2025 року

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Кукурудза в Україні продовжує дорожчати для експорту, хоча ціни на пшеницю на агроринку стабілізувалися. Також знижуються котирування на кукурудзу на світових біржах.

Про це йдеться на сайті Електронної зернової біржі.

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Чому зростають експортні ціни на кукурудзу

Як зазначають аналітики, фермери продовжують сіяти ярові культури, через що практично не проводять продажі. Через це виникає дефіцит кукурудзи на ринку.

Так, впродовж тижня експортні ціни на кукурудзу в портах Чорного моря зросли до 11 тис. доларів за тонну. При цьому за великі обсяги та швидке постачання трейдери пропонували більшу ціну.

Скільки коштує тонна кукурудзи на агроринку 24 квітня

Станом на 24 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 9 936 грн за тонну разом з ПДВ, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Фото: Ціни на кукурудзу з 16 по 24 квітня. Скриншот

Упродовж останнього тижня ціни на кукурудзу зростали або ж перебували на рівні попереднього дня. Так, у середу, 16 квітня, середня ціна тонни кукурудзи становила 9 872 грн. Це мінімальне значення за тиждень. В наступні сім днів вартість цієї культури перетнула позначку у 9 9 900 грн. У вівторок, 23 квітня, ціна кукурудзи зросла до 9 936 грн за тонну.

Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тим часом деякі експерти прогнозують, що в Україні у 2025 році різко подешевшає соняшник. При цьому зараз фіксуються рекордні експортні показники.

Також ми розповідали, що наприкінці квітня 2025 року українські аграрії засіяли 1 247,2 тис. гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Сівба відбувається у 13 областях.