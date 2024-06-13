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Ціни на пшеницю у червні — скільки коштує тонна зерна в Україні

13 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Скільки коштує зерно в Україні — актуальні ціни на 13 червня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Reuters
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Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на пшеницю в Україні стрімко впали через кілька причин. Прогнози щодо врожаю покращилися через ліпшу погоду, що знизило напругу на ринку. Також зросла експортна активність, що збільшило попит та конкуренцію.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 червня.

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Станом на 13 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 851 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на пшеницю у червні
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 червня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю в Україні за тиждень знизилась на майже 150 гривень. Так, у четвер, 6 червня, тонна пшениці коштувала 8 002 грн за тонну, а у п'ятницю, 7 червня, — 7 982 грн. З суботи, 8 червня, до понеділка, 10 червня, ціна на пшеницю була дещо вищою і становила 8 011 грн за тонну, проте, у вівторок, 11 червня, знизилась до 7 894 грн за тонну. У середу, 12 червня, вартість пшениці становила вже 7 851 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Як змінились ціни на пшеницю за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Незважаючи на значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю у минулому році.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та ячменю.

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