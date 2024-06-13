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Цены на пшеницу в июне — сколько стоит тонна зерна в Украине

13 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Сколько стоит зерно в Украине — актуальные цены на 13 июня 2024 года
Сбор урожая. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на пшеницу в Украине стремительно упали по нескольким причинам. Прогнозы по урожаю улучшились из-за лучшей погоды, что снизило напряжение на рынке. Также возросла экспортная активность, что увеличило спрос и конкуренцию.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 июня.

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По состоянию на 13 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 851 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на пшеницу в июне
Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 июня 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу в Украине за неделю снизилась почти на 150 гривен. Так, в четверг, 6 июня, тонна пшеницы стоила 8002 грн за тонну, а в пятницу, 7 июня, — 7 982 грн. С субботы, 8 июня, до понедельника, 10 июня, цена на пшеницу была несколько выше и составляла 8 011 грн за тонну, однако, во вторник, 11 июня, снизилась до 7 894 грн за тонну. В среду, 12 июня, стоимость пшеницы составила уже 7 851 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Как изменились цены на пшеницу за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник . Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и ячменя.

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