Цены на пшеницу в июле — что происходит на агрорынке

Пшеница в поле. Фото: УНИАН

Жатва в Украине набирает обороты. Так, аграрии с конца июня собирают урожай озимой пшеницы, рапса, сои и гороха. Несмотря на это, на агрорынке страны царит ценовая нестабильность.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.

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Как указывают аналитики, покупатели готовы тратить деньги на продукцию, но предложений на рынке пшеницы пока мало.

"Аграрии не спешат с продажами, физических объемов на рынке практически нет. Из-за отсутствия покрытия покупатели демонстрируют повышенную активность", — отмечается в сообщении.

Цены на зерно — как меняется стоимость в июле

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, на внутреннем рынке пшеница то дешевеет, то дорожает. Так, в последний день июня тонна зерна стоила 8 728 гривен, однако уже 1 июля стоимость упала до 8 708 гривен за тонну.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

2 июля ценник на зерно подрос до 8 711 гривен за тонну, и с тех пор показатели постоянно растут. По состоянию на 8 июля тонну пшеницы можно приобрести за 8 741 гривну.

Что еще стоит знать

На украинском агрорынке в 2025 году не произойдет каких-то существенных изменений в стоимости зерновых. Как пояснил недавно редакции Новини.LIVE руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов АНТС Илья Несходовский, ценовая стабильность сохранится благодаря ЕС и пошлинам на украинскую аграрную продукцию.

"А экспортировать в тот же Китай, страны Африки и Азии - это более дорогая логистика для фермеров. Поэтому украинский рынок будет насыщенным отечественной продукцией. Соответственно цена в Украине в этом году на зерновые будет стабильной", — сказал эксперт.

Напомним, что в Украине во время жатвы начал дорожать ячмень. Известно, с чем это связано. Узнавайте также, что будет с ценами на хлеб в этом году.