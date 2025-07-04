Ціни на зерно в Україні — експерти пояснили, що буде з вартістю та врожаєм пшениці

Збір врожаю в Україні. Фото: УНІАН

В Україні вже збирають врожай озимої пшениці, ріпака, сої та гороху. Як очікується, врожай зернових у 2025 році буде меншим, ніж торік, однак це не вплине на ціни з однієї причини.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE, де керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський пояснив, що буде з цінами на зернові.

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Ціни на зернові в Україні не зростатимуть. На думку Іллі Несходовського, свою роль у цьому відіграє Європейський Союз (ЄС), який повернув мита на українську аграрну продукцію.

"А експортувати в той же Китай, країни Африки та Азії — це дорожча логістика для фермерів. Тому український ринок буде насиченим вітчизняною продукцією. Відповідно ціна в Україні в цьому році на зернові буде стабільною", — сказав Ілля Несходовський.

Врожай зернових — яким він буде у 2025 році

За словами директора ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павла Коваля, цього року в Україні мають зібрати понад 20 млн тонн пшениці.

"Якщо погода різко не внесе свої корективи у якість пшениці і літо не буде з градом і зливами, то ми матимемо такий валовий збір, що забезпечить повністю традиційний для України зернофуражний баланс", — пояснив він.

Що буде з цінами на олію

Щодо олії, то українські аграрії, попри несприятливі погодні умови навесні, засіяли достатні для соняшника площі. Тож на внутрішньому ринку не буде дефіциту олії, ба більше — продукцію навіть можна буде експортувати.

"Станом на зараз є під п'ять мільйонів гектарів посівів соняшникових. Саме цією культурою деякі фермери пересівали поля, які постраждали від заморозків. Тому ні зараз, ні у серпні суттєвих коливань ціни на олію не буде. Можливо, буде несуттєве здорожчання. Але дефіциту олії точно не буде", — підкреслив Коваль.

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