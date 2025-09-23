Пшеница в Украине — что произошло с ценами и сколько сейчас стоит тонна

Цены на пшеницу — как изменились за неделю
Рынок пшеницы с началом осени демонстрирует тренд к снижению цен на зерно. За последнюю неделю падение только ускорилось.
Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какое зерно в Украине дешевеет
Как отмечается на сайте Украинской универсальной биржи (УББ), стремительно дешевеет продовольственная пшеница, тогда как цены на фуражную пшеницу пока относительно стабильны.
''Для аграриев привлекательным был внутренний рынок переработки. В то же время в сегменте масличных, предложение несколько росло, что побуждало переработчиков снижать закупочные цены, хотя из-за медленных темпов уборки существенного насыщения рынка пока не наблюдалось", — отмечают аналитики.
Интересно, что на европейском рынке цены на пшеницу растут. Так, по данным УББ в среду, 18 сентября, фьючерсы на пшеницу достигли нового двухнедельного максимума. Параллельно с этим событием на рынке зерна в ЕС, ослабился курс евро.
Как дешевела пшеница в Украине
По данным на сайте Tripoli.land, по состоянию на понедельник, 22 сентября, тонна пшеницы на внутреннем рынке торгуется по цене в 8 795 грн. Начиная с воскресенья, 14 сентября, пшеница потеряла в цене 126 грн.
Так, в начале прошлой недели за тонну зерна предлагали 8 921 грн. Такая цена продержалась до 15 сентября, после чего началось стремительное падение.
Уже 18 сентября цена на пшеницу составляла 8 810 грн за тонну. А 21 сентября показатель снизился до недельного пока минимума в 8 795 грн.
Ранее сообщалось о удешевлении фуражной кукурузы. Так, 12 сентября цена упала до 7 906 грн за тонну, тогда как 4 сентября фуражная кукуруза стоила 9 316 грн за тонну. Узнавайте также, что происходит с ценами на рапс.
