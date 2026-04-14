Пшениця дешевшає через великодні свята: як змінилися ціни

Пшениця дешевшає через великодні свята: як змінилися ціни

Дата публікації: 14 квітня 2026 06:35
Ціни на пшеницю: як і чому подешевшало зерно
Чоловік і вантажівка в ангарі з зерном. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку пшениці помітно знизилася кількість угод щодоку купівлі чи продажу зерна. В період великодніх свят фермери зосереджуються на посівній кампанії та здебільшого ігнорують торги. Також падає активність інших учасників ринку.  

Про повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Ціни на пшеницю

Внутрішні ціни на ринку є наступними:

  • пшениця 2 класу коштує 10 045 гривень за тонну;
  • пшениця 3 класу — 9 850 гривень за тонну;
  • пшениця 4 класу — 9 406 гривень за тонну. 

"Тиск на котирування посилив квітневий звіт від Міністерства сільського господарства США (USDA): світові запаси пшениці злетіли одразу на 6,2 млн т — до 283,12 млн тонн", — йдеться у повідомленні.

Як змінюватимуть ціни на зерно

Очікується, що ціни на пшеницю залишаттимуться на одному рівні або ж відбуватиметься незначне зниження. Більш суттєвіші зміни на ринку зерна відбуватимуться вже після завершення великодніх свят. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
