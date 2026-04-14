Ціни на пшеницю: як і чому подешевшало зерно

Чоловік і вантажівка в ангарі з зерном.

В Україні на ринку пшениці помітно знизилася кількість угод щодоку купівлі чи продажу зерна. В період великодніх свят фермери зосереджуються на посівній кампанії та здебільшого ігнорують торги. Також падає активність інших учасників ринку.

Ціни на пшеницю

Внутрішні ціни на ринку є наступними:

пшениця 2 класу коштує 10 045 гривень за тонну;

пшениця 3 класу — 9 850 гривень за тонну;

пшениця 4 класу — 9 406 гривень за тонну.

"Тиск на котирування посилив квітневий звіт від Міністерства сільського господарства США (USDA): світові запаси пшениці злетіли одразу на 6,2 млн т — до 283,12 млн тонн", — йдеться у повідомленні.

Як змінюватимуть ціни на зерно

Очікується, що ціни на пшеницю залишаттимуться на одному рівні або ж відбуватиметься незначне зниження. Більш суттєвіші зміни на ринку зерна відбуватимуться вже після завершення великодніх свят.

В Україні від початку квітня дорожчає соя. Нині тонну культури продають по 19 000 гривень. Загалом культура додала у ціні 0,3%. Ціни на ячмінь наразі коливаються від 9100 до 10 500 гривень за тонну. Дещо дешевшою є продукція, яку постачають в морські порти. Тут за тонну просять від коштує від 9473 до 9690 гривень.