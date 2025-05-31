Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Фінанси Ціни на продукти в Україні — що і чому подешевшає у червні

Ціни на продукти в Україні — що і чому подешевшає у червні

Ua en ru
Дата публікації: 31 травня 2025 18:43
Нові ціни на продукти — до чого готуватися українцям на початку літа
Продавчиня м'яса біля продукції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На початку літа в Україні мають знизитися ціни на деякі продукти, зокрема на овочі. Однак дорожчатимуть хлібобулочні вироби. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у червні.

Реклама
Читайте також:

Як знизяться ціни на овочі у червні 

Як розповіла журналістам видання "Главред" головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, в перший місяць літа помітно подешевшають:

  • білокачанна капуста;
  • ріпчаста цибуля. 

Оновляться ціни й на картоплю: очікується, що овоч подешевшає на понад 16% і коштуватиме близько 30 гривень за кг. 

Разом з тим додаватимуть у ціні салатні овочі, зокрема огірки. За словами Інни Сало, це пов'язано з ймовірним подовженням терміну отримання товарної пропозиції від нового урожаю овочів відкритого ґрунту через несприятливу погоду. Однак вже у червні, ймовірно, ціни на салатні овочі знизяться на 10%. 

Що буде з цінами на хліб

Хлібобулочні вироби, як очікують експерти, поступово дорожчатимуть у 2025 році. Так, у червні цінники у магазинах можуть зрости на 1,5-3%. Причина — подорожчання пшениці та жита. 

Зазначимо, що станом на ранок 31 травня, середні ціни на хліб, як свідчать дані на порталі Мінфін, є такими:

  • Батон "Рум'янець", нарізка (450 гр) — 27,90 грн.
  • Хліб пшеничний, нарізка (650 гр) — 49,49 грн.
  • Хліб пшеничний "Цар Хліб", нарізка (600 гр) — 43,98 грн.
  • Хліб житній Riga Бородинівський (300 гр) — 45,83 грн.

Ціни на м'ясо та яйця — чи варто очікувати дешевої продукції

За підсумками квітня та травня 2025 року, як пише видання Фокус, ціни на продукти курятини зростали:

  • куряче стегно у квітні коштувало 117,12 грн, а наприкінці травня ціна була вже понад 125 гривень за кг;
  • гомілку у квітні продавали за 86,17 гривень, а у травні — 91,25 гривня за кг;
  • за 97,92 грн у квітні українці купували тушку, тоді як у травні ціна підскочила до 108,73 гривень за кг;
  • куряче філе у квітні — 188,40 грн, у травні — 209,31 грн/кг.

Подорожчання м'яса, яке українці відчули на весні, сталося на фоні здорожчання зернових і продуктів перероблювання олійних культур. 

"Ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, перебувають під тиском складових собівартості виробництва, а вони, на жаль, за останній час суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни, підвищуючи ціну реалізації", — пояснив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. 

Надалі ціни на м'ясо мають стабілізуватися, однак не варто сподіватися на появу дешевих пропозицій. Натомість яйця влітку можуть і подешевшати, якщо збільшиться пропозиція з боку домогосподарств. 

Що ще варто знати 

Ціни на основні товари та послуги в Україні, за даними Нацбанку, на весні зросли на 15%. Втім, вже влітку інфляція має пригальмувати завдяки:

  • вищим врожаям у 2025 році;
  • зниженню світових цін на нафту;
  • стабілізації валютного ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців може здорожчати одна з основних комунальних послуг. Відома причина. Дізнавайтесь також, що буде з цінами на фрукти у 2025 році. 

продукти гроші овочі інфляція ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /