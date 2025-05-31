Нові ціни на продукти — до чого готуватися українцям на початку літа

Продавчиня м'яса біля продукції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На початку літа в Україні мають знизитися ціни на деякі продукти, зокрема на овочі. Однак дорожчатимуть хлібобулочні вироби.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у червні.

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Як знизяться ціни на овочі у червні

Як розповіла журналістам видання "Главред" головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, в перший місяць літа помітно подешевшають:

білокачанна капуста;

ріпчаста цибуля.

Оновляться ціни й на картоплю: очікується, що овоч подешевшає на понад 16% і коштуватиме близько 30 гривень за кг.

Разом з тим додаватимуть у ціні салатні овочі, зокрема огірки. За словами Інни Сало, це пов'язано з ймовірним подовженням терміну отримання товарної пропозиції від нового урожаю овочів відкритого ґрунту через несприятливу погоду. Однак вже у червні, ймовірно, ціни на салатні овочі знизяться на 10%.

Що буде з цінами на хліб

Хлібобулочні вироби, як очікують експерти, поступово дорожчатимуть у 2025 році. Так, у червні цінники у магазинах можуть зрости на 1,5-3%. Причина — подорожчання пшениці та жита.

Зазначимо, що станом на ранок 31 травня, середні ціни на хліб, як свідчать дані на порталі Мінфін, є такими:

Батон "Рум'янець", нарізка (450 гр) — 27,90 грн.

Хліб пшеничний, нарізка (650 гр) — 49,49 грн.

Хліб пшеничний "Цар Хліб", нарізка (600 гр) — 43,98 грн.

Хліб житній Riga Бородинівський (300 гр) — 45,83 грн.

Ціни на м'ясо та яйця — чи варто очікувати дешевої продукції

За підсумками квітня та травня 2025 року, як пише видання Фокус, ціни на продукти курятини зростали:

куряче стегно у квітні коштувало 117,12 грн, а наприкінці травня ціна була вже понад 125 гривень за кг;

гомілку у квітні продавали за 86,17 гривень, а у травні — 91,25 гривня за кг;

за 97,92 грн у квітні українці купували тушку, тоді як у травні ціна підскочила до 108,73 гривень за кг;

куряче філе у квітні — 188,40 грн, у травні — 209,31 грн/кг.

Подорожчання м'яса, яке українці відчули на весні, сталося на фоні здорожчання зернових і продуктів перероблювання олійних культур.

"Ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, перебувають під тиском складових собівартості виробництва, а вони, на жаль, за останній час суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни, підвищуючи ціну реалізації", — пояснив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Надалі ціни на м'ясо мають стабілізуватися, однак не варто сподіватися на появу дешевих пропозицій. Натомість яйця влітку можуть і подешевшати, якщо збільшиться пропозиція з боку домогосподарств.

Що ще варто знати

Ціни на основні товари та послуги в Україні, за даними Нацбанку, на весні зросли на 15%. Втім, вже влітку інфляція має пригальмувати завдяки:

вищим врожаям у 2025 році;

зниженню світових цін на нафту;

стабілізації валютного ринку.

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