Новые цены на продукты — к чему готовиться украинцам в начале лета

Продавщица мяса возле продукции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В начале лета в Украине должны снизиться цены на некоторые продукты, в частности на овощи. Однако будут дорожать хлебобулочные изделия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в июне.

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Как снизятся цены на овощи в июне

Как рассказала журналистам издания Главред главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, в первый месяц лета заметно подешевеют:

белокочанная капуста;

репчатый лук.

Обновятся цены и на картофель: ожидается, что овощ подешевеет более чем на 16% и будет стоить около 30 гривен за кг.

Вместе с тем будут прибавлять в цене салатные овощи, в частности огурцы. По словам Инны Сало, это связано с вероятным продлением срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятной погоды. Однако уже в июне, вероятно, цены на салатные овощи снизятся на 10%.

Что будет с ценами на хлеб

Хлебобулочные изделия, как ожидают эксперты, постепенно будут дорожать в 2025 году. Так, в июне ценники в магазинах могут вырасти на 1,5-3%. Причина — подорожание пшеницы и ржи.

Отметим, что по состоянию на утро 31 мая, средние цены на хлеб, как свидетельствуют данные на портале Минфин, являются такими:

Батон "Румянец", нарезка (450 гр) — 27,90 грн.

Хлеб пшеничный, нарезка (650 гр) — 49,49 грн.

Хлеб пшеничный "Царь Хлеб", нарезка (600 гр) — 43,98 грн.

Хлеб ржаной Riga Бородиновский (300 гр) — 45,83 грн.

Цены на мясо и яйца — стоит ли ожидать дешевой продукции

По итогам апреля и мая 2025 года, как пишет издание Фокус, цены на продукты курятины росли:

куриное бедро в апреле стоило 117,12 грн, а в конце мая цена была уже более 125 гривен за кг;

голень в апреле продавали за 86,17 гривен, а в мае — 91,25 гривна за кг;

за 97,92 грн в апреле украинцы покупали тушку, тогда как в мае цена подскочила до 108,73 гривен за кг;

куриное филе в апреле — 188,40 грн, в мае — 209,31 грн/кг.

Подорожание мяса, которое украинцы почувствовали весной, произошло на фоне подорожания зерновых и продуктов переработки масличных культур.

"Цены на мясо птицы, как и на яйца, находятся под давлением составляющих себестоимости производства, а они, к сожалению, за последнее время существенно выросли. Соответственно производители вынуждены были реагировать на эти изменения, повышая цену реализации", — объяснил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

В дальнейшем цены на мясо должны стабилизироваться, однако не стоит надеяться на появление дешевых предложений. Зато яйца летом могут и подешеветь, если увеличится предложение со стороны домохозяйств.

Что еще стоит знать

Цены на основные товары и услуги в Украине, по данным Нацбанка, весной выросли на 15%. Впрочем, уже летом инфляция должна притормозить благодаря:

более высоким урожаям в 2025 году;

снижению мировых цен на нефть;

стабилизации валютного рынка.

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев может подорожать одна из основных коммунальных услуг. Известна причина. Узнавайте также, что будет с ценами на фрукты в 2025 году.